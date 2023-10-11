Когда нужно убирать урожай капусты: благоприятные дни в октябре и ноябре

Хозяева осенью уделяют много времени огородным работам, потому что нужно вовремя собрать урожай и подготовить почву к следующему сезону. Капуста – это одна из последних культур, которую собирают огородники в октябре или ноябре.

OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут определить благоприятные дни для этого. Сроки сбора капусты зависят от сорта и региона выращивания.

Лучшее время для сбора плодов этой культуры осенью – это октябрь или ноябрь. Можете не беспокоиться о первых заморозках, так как капуста выдерживает температуру до -6°С. Но также не стоит и долго оставлять плоды на огороде, потому что стойкие морозы испортят кочан.

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Благоприятные даты для сбора капусты по лунному посевному календарю:

Октябрь – 1, 15, 25-27;

Ноябрь – 10, 11, 21-25.

Перед срезанием плода необходимо осмотреть кочан, чтобы определить его зрелость. Он должен быть плотным с жесткой сердцевиной. Зрелая капуста не горчит по вкусу, а мякоть сладковатая.

Также OBOZREVATEL публиковал посевной календарь на октябрь, который поможет определить подходящий период для огородных дел.

Благоприятные дни для посевов и посадки всех видов растений – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Неблагоприятные дни для огородных и садовых работ – 13, 14, 18-20, 23, 24, 28.

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