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Посевной календарь на октябрь: что еще можно успеть посадить и какие дни благоприятные

Юлия Песчанская
Жизнь
2 минуты
1,0 т.
Посевной календарь на октябрь: что еще можно успеть посадить и какие дни благоприятные

В октябре хозяева собирают урожай, готовят садовые растения к холодам и могут посадить овощи, корнеплоды, цветы и зелень. На это влияют не только погодные условия, но и правильно выбранные дни.

OBOZREVATEL опубликовал посевной календарь на октябрь 2023 года. Соблюдайте благоприятные даты, чтобы урожай был удачным и обильным.

Благоприятные дни для посевов и посадки всех видов растений – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Неблагоприятные дни для огородных и садовых работ – 13, 14, 18-20, 23, 24, 28.

Корнеплоды:

  • Свекла, морковь, пастернак – 6-8, 29, 30;
  • Редис – 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30;
  • Сельдерей, петрушка на корень – 6-8.
Видео дня

Луковые:

  • Лук огородный – 2, 3, 29, 30;
  • Лук на зелень – 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30;
  • Чеснок – 15, 21, 22;
  • Лук порей, рокамболь и другие – 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30.

Зелень и травы:

  • Листовый салат – 1-3, 15, 25-27, 29, 30;
  • Шпинат – 1, 15, 25-27;
  • Рукола, листовая горчица – 1, 6-8, 16, 17, 25-27;
  • Мангольд и другие листовые овощи – 1-3, 25-27, 29, 30;
  • Щавель – 2, 3, 16, 17, 29, 30;
  • Укроп и фенхель – 2, 3, 21, 22, 29, 30;
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листьях – 15, 25, 26;
  • Базилик, душица, розмарин – 11, 12, 16, 17, 25-27;
  • Лекарственные и чайные культуры – 9-12, 16, 17;
  • Микрозелень – 1, 15-17, 21, 22, 25-27.

Ягоды, деревья:

  • Земляника и клубника – 4-8, 31;
  • Яблоня – 2, 3, 21, 22, 29, 30;
  • Груша, айва – 15, 21, 22;
  • Абрикос, вишня, слива, персик – 2, 3, 15;
  • Черешня – 2, 3, 9, 10, 29, 30;
  • Грецкий орех, фундук – 2-5, 15, 29-31;
  • Калина, шиповник, рябина, облепиха – 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30;
  • Боярышник – 1, 6-10, 16, 17, 27;
  • Малина – 4-8, 16-17, 31;
  • Смородина – 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26;
  • Крыжовник – 6-8, 16, 17, 21, 22;
  • Виноград – 15-20.

Декоративные растения:

  • Газон, почвопокровные растения – 1, 27;
  • Однолетники – 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30;
  • Луковичные и клубневые – 16, 17, 21, 22, 25, 26;
  • Травянистые многолетники – 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30;
  • Хвойные – 11, 12;
  • Живые ограждения – 4, 5, 9-12, 15, 31;
  • Кустарники и деревья – 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30;
  • Кудрявые и плетистые культуры – 4, 5, 11, 12, 31.

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