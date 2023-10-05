Посевной календарь на октябрь: что еще можно успеть посадить и какие дни благоприятные

В октябре хозяева собирают урожай, готовят садовые растения к холодам и могут посадить овощи, корнеплоды, цветы и зелень. На это влияют не только погодные условия, но и правильно выбранные дни.

OBOZREVATEL опубликовал посевной календарь на октябрь 2023 года. Соблюдайте благоприятные даты, чтобы урожай был удачным и обильным.

Благоприятные дни для посевов и посадки всех видов растений – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Неблагоприятные дни для огородных и садовых работ – 13, 14, 18-20, 23, 24, 28.

Корнеплоды:

Свекла, морковь, пастернак – 6-8, 29, 30;

Редис – 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30;

Сельдерей, петрушка на корень – 6-8.

Видео дня

Луковые:

Лук огородный – 2, 3, 29, 30;

Лук на зелень – 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30;

Чеснок – 15, 21, 22;

Лук порей, рокамболь и другие – 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30.

Зелень и травы:

Листовый салат – 1-3, 15, 25-27, 29, 30;

Шпинат – 1, 15, 25-27;

Рукола, листовая горчица – 1, 6-8, 16, 17, 25-27;

Мангольд и другие листовые овощи – 1-3, 25-27, 29, 30;

Щавель – 2, 3, 16, 17, 29, 30;

Укроп и фенхель – 2, 3, 21, 22, 29, 30;

Петрушка, кинза и сельдерей на листьях – 15, 25, 26;

Базилик, душица, розмарин – 11, 12, 16, 17, 25-27;

Лекарственные и чайные культуры – 9-12, 16, 17;

Микрозелень – 1, 15-17, 21, 22, 25-27.

Ягоды, деревья:

Земляника и клубника – 4-8, 31;

Яблоня – 2, 3, 21, 22, 29, 30;

Груша, айва – 15, 21, 22;

Абрикос, вишня, слива, персик – 2, 3, 15;

Черешня – 2, 3, 9, 10, 29, 30;

Грецкий орех, фундук – 2-5, 15, 29-31;

Калина, шиповник, рябина, облепиха – 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30;

Боярышник – 1, 6-10, 16, 17, 27;

Малина – 4-8, 16-17, 31;

Смородина – 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26;

Крыжовник – 6-8, 16, 17, 21, 22;

Виноград – 15-20.

Декоративные растения:

Газон, почвопокровные растения – 1, 27;

Однолетники – 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30;

Луковичные и клубневые – 16, 17, 21, 22, 25, 26;

Травянистые многолетники – 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30;

Хвойные – 11, 12;

Живые ограждения – 4, 5, 9-12, 15, 31;

Кустарники и деревья – 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30;

Кудрявые и плетистые культуры – 4, 5, 11, 12, 31.

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