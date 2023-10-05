Посевной календарь на октябрь: что еще можно успеть посадить и какие дни благоприятные
В октябре хозяева собирают урожай, готовят садовые растения к холодам и могут посадить овощи, корнеплоды, цветы и зелень. На это влияют не только погодные условия, но и правильно выбранные дни.
OBOZREVATEL опубликовал посевной календарь на октябрь 2023 года. Соблюдайте благоприятные даты, чтобы урожай был удачным и обильным.
Благоприятные дни для посевов и посадки всех видов растений – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30.
Неблагоприятные дни для огородных и садовых работ – 13, 14, 18-20, 23, 24, 28.
Корнеплоды:
- Свекла, морковь, пастернак – 6-8, 29, 30;
- Редис – 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30;
- Сельдерей, петрушка на корень – 6-8.
Луковые:
- Лук огородный – 2, 3, 29, 30;
- Лук на зелень – 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30;
- Чеснок – 15, 21, 22;
- Лук порей, рокамболь и другие – 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30.
Зелень и травы:
- Листовый салат – 1-3, 15, 25-27, 29, 30;
- Шпинат – 1, 15, 25-27;
- Рукола, листовая горчица – 1, 6-8, 16, 17, 25-27;
- Мангольд и другие листовые овощи – 1-3, 25-27, 29, 30;
- Щавель – 2, 3, 16, 17, 29, 30;
- Укроп и фенхель – 2, 3, 21, 22, 29, 30;
- Петрушка, кинза и сельдерей на листьях – 15, 25, 26;
- Базилик, душица, розмарин – 11, 12, 16, 17, 25-27;
- Лекарственные и чайные культуры – 9-12, 16, 17;
- Микрозелень – 1, 15-17, 21, 22, 25-27.
Ягоды, деревья:
- Земляника и клубника – 4-8, 31;
- Яблоня – 2, 3, 21, 22, 29, 30;
- Груша, айва – 15, 21, 22;
- Абрикос, вишня, слива, персик – 2, 3, 15;
- Черешня – 2, 3, 9, 10, 29, 30;
- Грецкий орех, фундук – 2-5, 15, 29-31;
- Калина, шиповник, рябина, облепиха – 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30;
- Боярышник – 1, 6-10, 16, 17, 27;
- Малина – 4-8, 16-17, 31;
- Смородина – 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26;
- Крыжовник – 6-8, 16, 17, 21, 22;
- Виноград – 15-20.
Декоративные растения:
- Газон, почвопокровные растения – 1, 27;
- Однолетники – 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30;
- Луковичные и клубневые – 16, 17, 21, 22, 25, 26;
- Травянистые многолетники – 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30;
- Хвойные – 11, 12;
- Живые ограждения – 4, 5, 9-12, 15, 31;
- Кустарники и деревья – 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30;
- Кудрявые и плетистые культуры – 4, 5, 11, 12, 31.
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