Привычное средство для уборки помогает надолго избавиться от сорняков: как использовать

Хозяева пытаются найти эффективный способ против сорняков, которые только засоряют сад и огород. Вредные растения истощают почву и не дают нормально развиваться другим саженцам, что оказывает значительное влияние на их цветение и плодоношение.

В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook предложили действенный метод, который поможет в борьбе с этой проблемой. Вам не нужно тратить деньги на дорогостоящие химические средства, понадобится только один привычный ингредиент.

Отбеливатель

Этот раствор не только поможет вернуть яркий цвет вещам, но и быстро справится с надоедливыми сорняками. Он содержит гипохлорит натрия (хлорка) – это химическое вещество, которое может убивать бактерии, вирусы и грибок. Вы можете использовать отбеливатель для уничтожения сорняков, растущих даже в маленьких трещинах на тротуаре или плитке.

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Наденьте резиновые перчатки, чтобы раствор не попал на кожу и полейте им сорняки. Вы можете использовать пульверизатор, чтобы опрыскать растения. Но будьте осторожны, потому что действие отбеливателя очень сильное и оно не различает, где сорняки, а где садовые культуры.

Не поливайте растения вблизи грунтовых вод или там, где часто проводят время ваши домашние питомцы, это навредит их здоровью.

Также можно использовать раствор для дезинфекции садовых инструментов, чтобы избавиться от вредителей и микробов, если вы обрабатывали больные растения.

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