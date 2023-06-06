Когда нужно обрезать виноград: ягоды будут большими и сладкими

Этап обрезки – едва ли не самый важный в уходе за виноградом. Летнюю обрезку следует проводить, чтобы плоды были сочные и насыщены полезными веществами.

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Ежегодно виноградники разрастаются, выпуская все больше побегов, почек и гроздьев. Корневая система перегружается и не может обеспечить достаточное питание. Без обрезки плоды станут мелкими и кислыми. OBOZREVATEL собрал важнейшую информацию о правильной обрезке винограда.

Время обрезки

В июне следует подвязать плодоносную лозу и немного обрезать свежую поросль.

Когда завершится цветение, нужно снять пасынки и заняться подкормкой. А в августе молодые побеги обрезают процедурой чеканки. Для улучшения развития нижней части корневища в конце лета рекомендуется удалить несколько верхних корней.

Этапы летней обрезки

Этап прищипывания

Прищипывание направлено на улучшение роста плодов. Оно обеспечит активную завязь и будет способствовать поставке питательных веществ. С верхушек веток нужно удалить примерно 2 см.

Этап пасынкования

Пасынкование – это способ срезки пасынков. В июле специалисты советуют обрезать боковые побеги – они вырастают из пазушных почек. Тоненькие ветки лучше обламывать вручную, легонько надавив на основание большим пальцем. Обратите внимание, что полностью убирать побеги не нужно.

Чеканка

На последнем этапе следует удалить верхние части побегов на высоте 2,2 – 2,3 метра. Лучше всего это делать в августе. Обрезку производят с помощью секатора или острого ножа до уровня расположения первого листа.

Отличие чеканки от прищипывания заключается в том, что после такой процедуры верхушечный побег укорачивается до 40 см.

Кстати, виноград давно известен полезными свойствами: он снижает уровень холестерина, помогает при болезнях почек и расстройствах пищеварительной системы, повышает иммунитет благодаря содержанию витаминов и микроэлементов, является действенной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует давление, улучшает отеки.

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