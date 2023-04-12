Чем подкормить виноград, чтобы урожай был гигантским: инструкция на весну

Чтобы в конце лета и осенью получить щедрый урожай сочного винограда, начинать подкормку следует уже весной. Виноград издавна известен полезными свойствами: он снижает уровень холестерина, помогает при болезнях почек и расстройствах пищеварительной системы, повышает иммунитет благодаря содержанию витаминов и микроэлементов, является действенной профилактикой сердечно-сосудистых болезней, нормализует давление, улучшает обмен веществ и устраняет отеки.

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Виноград может уродить мелким и кислым, если вовремя и правильно не внести удобрения. Чем подкормить виноград, чтобы урожай был гигантским и вкусным – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как только виноград проснется после зимы и начнет набираться сил, нужно сделать первую подкормку. Растение должно запастись питательными веществами для хорошего развития и роста.

Минеральные удобрения

Весной минеральные удобрения помогут насытить растение азотом. Для молодого винограда рекомендуют приготовить эффективный раствор.

Необходимые ингредиенты:

смесь из суперфосфата

сульфат калия

аммиачная селитра

Смешиваем 2 столовых ложки смеси из суперфосфата, 1 столовую ложку аммиачной селитры и 1 чайную ложку сульфата калия. Такую подкормку следует равномерно распределить на участке, где растет виноград, а затем щедро полить.

Винограду, которому больше трех лет подойдет удобрение с мочевиной. 40 г мочевины нужно смешать с 40 г суперфосфата, затем добавить 30 г сульфата натрия. Получившуюся смесь заливаем 10 л воды. Этим раствором нужно поливать корни винограда.

Удобрение из золы

Зола защитит растение от грибка. Приготовить эффективную подкормку очень просто: в трех ведрах воды разводят 1 кг золы. Эту смесь нужно настаивать минимум 3 дня, после чего разбавить еще 10 литрами воды и поливать корни.

Органические удобрения

В конце весны эксперты советуют внести органические удобрения. Подойдет коровяк или настой из сорняков (здесь можно смешать крапиву, пырей и т.п.). Зелень нужно мелко измельчить, залить водой и оставить на 4-5 дней в холодном черном месте. Травяным раствором нужно обильно полить виноград под корень.

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