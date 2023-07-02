Когда лучше собирать цвет бузины: что с ним делать

Черная бузина – это кустарник или небольшое дерево. Она имеет красивые белые цветы и съедобные черные ягоды, которые используются в медицине, кулинарии и косметологии.

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Дерево цветет с конца мая по июль, поэтому нужно знать, когда выбрать удачный момент для сбора урожая. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут в этом.

Лучшее место для сбора ягод – это опушка. Избегайте мест у дороги и полей, потому что на растение могут попасть ядовитые вещества и много грязи.

Если утро сухое и солнечное, то вы сможете почувствовать аромат цветов, именно в этот период они "открывают" свой запах.

Из соцветия и ягод можно приготовить множество интересных блюд и напитков, полезных для нашего здоровья. Однако с осторожностью ешьте плоды растения, если у вас аллергия. Также нежелательно употреблять бузину беременным, людям с воспалением органов пищеварения и сахарным диабетом.

Цветы не нужно мыть после того, как вы их сорвали. Это лишит их аромата. Просто потрясите соцветием, чтобы избавиться от вредителей и этого будет достаточно.

Чтобы правильно засушить цветы, храните их в теплом месте, на них не должно попадать солнце.

Через два дня переложите их в банку и плотно закройте. Из цветов можно сделать ароматный чай.

Залейте две чайные ложки соцветия кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут, затем процедите жидкость и наслаждайтесь ароматным чаем.

Цветы также добавляют в тесто, чтобы придать приятный запах выпечке.

Сироп из цветов

Для этого необходимо в кипяток добавить два килограмма сахара и дождаться, пока он растворится. Далее добавьте 30 цветков бузины и два нарезанных лимона. Подождите, пока жидкость закипит, накройте крышкой и оставьте смесь на два дня. Затем процедите жидкость через сито и разлейте в бутылки. Сироп может храниться один год.

Цветы в кляре

Взбейте два яйца и полстакана сахара, добавьте 100 мл молока и три столовых ложки муки. В глубокой емкости разогрейте около поллитра масла, смочите зонтики цветов в кляре и жарьте до появления золотистой корочки. Есть можно только цветы, а не стебли.

Ягоды бузины известны своим противомикробным действием, выводят из кишечника все шлаки и токсины. Из них можно приготовить варенье, кисель, морс, компот и множество других блюд.

Сок ягод содержит витамины А и С, минеральные соли, йод и вещество, ускоряющее заживление ран.

Напиток из ягод

Для этого понадобится две столовые ложки сушеных ягод, такое же количество сахара и четыре стакана воды. Ягоды залейте водой, доведите до кипения. Затем добавьте сахар и перемешайте. Выключите плиту и подождите, пока напиток остынет и он готов к употреблению.

Ягодное пюре

500 г сахара перетрите с одним килограммом ягод, доведите смесь до кипения и рассыпьте в банки. Пюре следует хранить в холодильнике.

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