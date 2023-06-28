Как вырастить киви в саду: особенности в Украине

Киви для украинцев – это экзотический фрукт, который мы не привыкли выращивать у себя в саду. Однако погодные условия в Украине подходят для этого растения.

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Киви – это лиана, пагоны которой достигают нескольких метров, потому это еще и станет украшением для вашего сада. AGROMARKET собрал советы, которые помогут ухаживать за саженцем.

Сорта киви делят на женский и мужской тип цветения, которое начинается в мае и длится до двух недель, образуя белые, мелкие цветки. А убирать урожай можно уже в середине осени. Существуют различные виды сортов, самые популярные из них – это хейворд, соло, мальбек, аббот, бемоль, монти и другие.

Чтобы посадить культуру в своем саду, нужно учитывать то, что растение предпочитает солнечные и открытые места для роста. Также саженцу нужна опора, это может быть забор, беседка или другие здания поблизости.

Обратите внимание, что почва должна быть рыхлой и легкой, а глинистые почвы для растения не подойдут.

Вовремя подпитывайте лианы, но не перенасыщайте их азотом, потому что это лишит вас урожая. Необходимо вносить комплексные минеральные удобрения 2-3 раза в сезон.

Корневая система киви поверхностная, поэтому почва должна быть влажной, а полив регулярным.

Растения быстро обрастают, поэтому необходимо вовремя обрезать пагоны, лучше это делать в июне или осенью. Обрезать нужно так же, как и виноград.

Хотя большинство сортов устойчивы к морозам, но молодые саженцы рекомендуется укрывать нетканым материалом. А "взрослым" растениям нужно снимать пагоны с опоры и опускать их на землю.

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