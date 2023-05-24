Кочаны будут огромными и не будут трескаться: как часто нужно поливать капусту

Одно из основных правил выращивания капусты состоит в том, что ей необходим регулярный полив. Но и слишком заливать не стоит – в случае чрезмерного количества влаги кочаны могут потрескаться.

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Выливая воду бессистемно, можно навредить урожаю. Кочаны могут остановиться в росте или наоборот начнут быстро увеличиваться в размерах и, как следствие, просто лопнут. OBOZREVATEL разбирался, какой режим полива будет оптимальным.

График полива следует корректировать в зависимости от погодных условий. Например, в июльскую жару капусту поливают один раз в 2 дня. Поливать нужно обильно – на один куст понадобится около 5 литров воды.

Если температура не слишком высока, стоят пасмурные дни и временами идет дождь – полив сокращают до одного раза в неделю.

После сильного ливня или затяжных дождей, конечно же, дополнительно поливать кочаны не стоит.

Опытные огородники говорят: если у вас по какой-то причине долгое время не было возможности полить грядки, не надо сразу выливать под каждый куст в два раза больше дневной нормы воды. Влагу следует подавать стандартными порциями, ни в коем случае не заливать кусты, иначе кочаны после длительной засухи резко пойдут в рост и начнут трескаться.

Кстати, при посадке капусты следует соблюдать правила севооборота. Например, лучше не сажать капусту на грядке, где в прошлом году рос картофель. Дело в том, что последняя забирает из почвы все питательные вещества, так что капусту могут не спасти даже качественные удобрения. Также капусту не сажают на грядках, где в прошлом году выращивали другие сорта этой культуры, в частности, цветную, брюссельскую, пекинскую капусту и брокколи. О полном перечне правильного севооборота читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, чем обработать капусту, чтобы не было дыр на листьях.

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