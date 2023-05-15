Чем обработать капусту, чтобы не было дыр на листьях: понадобятся натуральные средства

Капуста – культура капризная. Она плохо переносит заморозки и жару, требовательна к составу почвы, не любит переувлажнения и нуждается в подкормке. И когда, казалось бы, удалось подобрать правильный уход и отрегулировать режим полива, на листьях вдруг начинают появляться дыры.

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Причина очевидна, но неприятна – капусту грызут слизни. Чтобы не потерять урожай, действовать нужно немедленно. Чем обработать капусту, чтобы не было дыр на листьях, разбирался OBOZREVATEL.

Когда атакуют улитки

Есть несколько характерных признаков, свидетельствующих об атаке слизней на вашу капусту. Первая и самая очевидная – это дырки на листьях. Не заметить их очень сложно. Вторая – следы слизи, которые, высыхая, приобретают характерный серебристый оттенок. Эти следы можно увидеть либо на капусте, либо на почве рядом.

Слизни не просто грызут капусту, они инфицируют растение грибковыми и вирусными бактериями. Как следствие – сначала начинают увядать листья, а затем – и весь кочан.

Народные средства против слизней

От улиток можно легко избавиться с помощью народных методов. Это проверенные лайфхаки, которые всегда используют опытные огородники, не желая травить капусту химическими средствами.

Содовая обработка

Необходимые ингредиенты:

сода

хозяйственное мыло

вода

В емкость наливаем 10 л воды, добавляем 3 столовых ложки соды и 20 г предварительно натертого на терке хозяйственного мыла. Опрыскивать грядки таким раствором советуют ранним утром.

Острый перец

Можно добавить в жизнь слизней немного перчинки. 100 г острого перца измельчаем и заливаем литром воды. Раствор должен настояться минимум 2 дня. После этого его следует процедить и развести холодной водой в пропорции ½ стакана перцовки на 10 л воды. Можно добавить еще мыльный раствор.

Нашатырный спирт и горчица

Еще одно крепкое средство, которое поможет отвадить улиток. На 1 литр воды берем 15 г горчицы и 2 столовых ложки нашатырного спирта. Тщательно перемешиваем и опрыскиваем капусту в вечернее время.

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