Клубники будет больше в пять раз: хватит одной подкормки

Есть много способов подкормить клубнику. Начинать советуют уже в марте, когда плюсовая температура будет держаться минимум неделю, а ночью на почве не будет заморозков.

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После зимы растениям нужен азот, поэтому можно использовать минеральные удобрения – аммиачную селитру или мочевину. Выбирая органические удобрения, следует обратить внимание на помет и навоз. Об универсальной и очень действенной подкормке, которая поможет увеличить урожай в пять раз, читайте в материале OBOZREVATEL.

Достаточно одной подкормки, чтобы весь сезон наслаждаться вкусной и большой клубникой. Полезный раствор способен увеличить урожайность в разы.

Вам понадобится:

ведро с теплой водой

борная кислота

марганцовка

йод

нашатырный спирт.

Рецепт очень прост, и для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Возьмите ведро и на треть заполните его теплой (не горячей) водой.

Шаг 2 В воду добавьте ½ чайной ложки борной кислоты. Перемешайте.

Шаг 3. Берем ½ чайной ложки марганцовки и добавляем в раствор. Снова перемешиваем.

Шаг 4. Разбавляем раствор ведром воды, добавляем 2-3 капли йода.

Шаг 5. Также понадобится нашатырный спирт. Следует налить 2 столовые ложки.

Под каждый куст клубники советуют наливать по 300-400 мл подкормки. Это удобрение очень эффективно – даже слабые кусты на истощенной почве начнут быстро расти.

Обратите внимание, что перед подкормкой необходимо очистить кусты от больных и старых листьев и сделать обрезку.

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