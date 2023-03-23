Клубники будет больше в пять раз: хватит одной подкормки
Есть много способов подкормить клубнику. Начинать советуют уже в марте, когда плюсовая температура будет держаться минимум неделю, а ночью на почве не будет заморозков.
После зимы растениям нужен азот, поэтому можно использовать минеральные удобрения – аммиачную селитру или мочевину. Выбирая органические удобрения, следует обратить внимание на помет и навоз. Об универсальной и очень действенной подкормке, которая поможет увеличить урожай в пять раз, читайте в материале OBOZREVATEL.
Достаточно одной подкормки, чтобы весь сезон наслаждаться вкусной и большой клубникой. Полезный раствор способен увеличить урожайность в разы.
Вам понадобится:
- ведро с теплой водой
- борная кислота
- марганцовка
- йод
- нашатырный спирт.
Рецепт очень прост, и для удобства публикуем пошаговую инструкцию.
Шаг 1. Возьмите ведро и на треть заполните его теплой (не горячей) водой.
Шаг 2 В воду добавьте ½ чайной ложки борной кислоты. Перемешайте.
Шаг 3. Берем ½ чайной ложки марганцовки и добавляем в раствор. Снова перемешиваем.
Шаг 4. Разбавляем раствор ведром воды, добавляем 2-3 капли йода.
Шаг 5. Также понадобится нашатырный спирт. Следует налить 2 столовые ложки.
Под каждый куст клубники советуют наливать по 300-400 мл подкормки. Это удобрение очень эффективно – даже слабые кусты на истощенной почве начнут быстро расти.
Обратите внимание, что перед подкормкой необходимо очистить кусты от больных и старых листьев и сделать обрезку.
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