Как избавиться от муравьев на огороде: безотказный весенний способ
Муравьи, безусловно, полезные насекомые, но если они не орудуют на огороде. Урожай от них приходится ограждать. И лучший сезон, чтобы провести профилактику их появления – это именно ранняя весна.
OBOZREVATEL разобрался, что можно сделать, чтобы избавиться от муравьев. Особых усилий для этого прилагать не придется.
Если вовремя не избавиться от муравьев, они могут принести с собой более вредных насекомых – тлей, которых "пасут". Также муравьи могут есть молодую рассаду, разносить грибковые и бактериальные болезни растений, распространять по огороду сорняки, рыть муравейники под огородными растениями и мешать их росту, подъедать сладкие плоды. В целом, они не могут считаться однозначными вредителями, но все же многие огородники считают нужным держать их подальше от своих растений.
Начать процесс обработки от муравьев нужно с тщательного осмотра огорода, как только стабильно потеплеет и начнут просыпаться насекомые. Пока они еще слабы и не успели начать размножаться, а зелени почти нет, гнезда муравьев можно обнаружить довольно просто.
Каждое обнаруженное гнездо необходимо посыпать табачным пеплом, стараясь попасть в ходы. Муравьи не переносят запаха этого средства и покинут загрязненное место. Если же табак не подействует, можно обработать гнезда соответствующим фабричным инсектицидом.
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