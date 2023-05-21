Клубника будет вдвое больше: чем нужно успеть подкормить кусты в период цветения

Период цветения – лучший момент, чтобы подкормить клубнику. Для первой весенней подкормки рекомендуют использовать раствор коровяка и сульфата аммония, смешанных в пропорции 2:1 и разбавленных водой.

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Специалисты предлагают вносить удобрения трижды в год: когда начинают формироваться новые листья, в период цветения и после появления завязи. Как увеличить урожай ягод – читайте в материале OBOZREVATEL.

Уход за клубникой в период цветения

На этапе цветения грядка с клубникой уже успевает зарасти сорняками. Поэтому сначала следует избавиться от излишней растительности. Почву нужно хорошо разрыхлить. Это необходимо для того, чтобы в корни кустов хорошо поступал кислород и в достаточном количестве попадала влага.

Кроме того, можно удалить усики – они впустую отбирают питательные вещества в период активного роста и цветения.

Чем подкормить кусты клубники

Идеально подойдут органические удобрения с использованием зелени. Многие огородники советуют приготовить настой из крапивы. Это удобрение не быстрое в приготовлении, ведь настой крапивы должен хорошо настояться. Затем в емкость наливают 10 л прохладной воды, добавляют 0,5 л крапивного настоя и 500 г древесной золы.

Если времени на то, чтобы сделать настойку нет, можно в десяти литрах воды растворить 1 столовую ложку органического удобрения и добавить 1 чайную ложку сульфата калия.

Этими растворами нужно поливать клубнику под корень. Клубника хорошо реагирует на подкормку и отблагодарит щедрым и сладким урожаем.

Кстати, есть одно универсальное удобрение, которое может существенно сэкономить время и усилия. Огородники говорят, что можно обойтись только одним внесением удобрений в сезон. Потребуется борная кислота, марганцовка, йод и нашатырный спирт. Как правильно приготовить раствор и когда его можно вносить – читайте в материале.

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