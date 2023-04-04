Будете собирать клубнику ведрами: какое удобрение увеличит урожай ягод

Вскоре наступит сезон любимой многими клубники. Важно заранее позаботиться об удобрениях, чтобы получить щедрый урожай. Некоторые сорта ремонтантной клубники могут плодоносить несколько раз в течение лета. Эксперты рекомендуют выламывать первые цветоносы, чтобы предотвратить раннее плодоношение и получить здоровые ягоды.

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Однако показателями хорошего урожая являются не только количество ягод, но и вкусовые качества. Часто случается, что кусты приносят богатый урожай, но клубника имеет кислый и водянистый вкус. Какие удобрения идеально подходит для клубники, читайте в материале OBOZREVATEL.

Подкормить клубнику следует успеть в апреле, чтобы не было поздно. В начале или середине месяца, в зависимости от погодных условий, нужно насытить почву азотом.

Определить срок начала подкормки очень просто. Вносить удобрения следует как только увидите, как на кустах появились первые листики.

Кроме того, можно использовать минеральные и органические удобрения. Для первой весенней подкормки хорошо подойдите раствор коровяка и сульфата аммония. Смешать их нужно в пропорции 2:1 – два стакана коровяка и 1 стакан сульфата аммония.

Затем нужно взять большую емкость с водой (10 л) и размешать в ней ингредиенты. Смесь должна настояться перед поливом. На один куст понадобится один литр жидкости.

Кстати, оптимально проводить подкормку трижды в год:

когда формируются молодые листья

когда начинается период цветения

когда появилась завязь.

Важно помнить, что огородники советуют вносить удобрения под кусты возрастом от двух лет с момента посадки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что от болезней клубнику защитит удобрение из зеленки. Как его правильно приготовить и когда начинать обработку – читайте в материале.

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