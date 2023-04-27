Картофеля будет больше, а жуков – меньше: дачная хитрость для увеличения урожая

Есть один очень интересный метод посадки картофеля. В одну лунку бросают картофелину и горох. И дело здесь не только в экономии места на грядке.

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Специалисты говорят, что это совместимые культуры, а близкое соседство поможет получить щедрый урожай. Они не будут конкурировать за свет, питательные вещества или площадь роста. Как правильно сажать картофель с горохом и будет ли от этого какая-нибудь польза – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как горох влияет на картофель

Оказывается, горох будет очень полезен для роста картофеля. На корнях гороха образуются маленькие "капсулы", в которых под влиянием азотофиксирующих бактерий скапливается азот. Эти бактерии способны превращать азот, который они извлекают из воздуха, в другую форму, которая быстро и легко усваивается корнями растений.

И речь не только о горохе. Вообще бобовые культуры обогащают почву для картофеля, поэтому последняя даст большой и щедрый урожай.

Как сажать картофель с горохом.

Всё очень просто. Существует два способа высадки. Можно просто бросать картошку с горохом вместе в лунки при посадке.

Другой, не менее эффективный способ – подождать, пока появятся первые ростки картофеля и в каждый кустик осторожно внедрить по горошине.

Когда горох созреет, его стручки следует обрывать. А непосредственно стебель выкапывают в конце лета и в начале осени вместе с картофелем. Горох имеет короткие корни и совершенно не будет угнетать рост клубней.

Альтернатива гороху

Есть и альтернатива гороху. Как вариант, вместо гороха можно использовать другие бобовые культуры, например, фасоль. Принцип аналогичен: в каждую лунку при посадке бросают одну картофелину и одну фасоль.

Опытные огородники говорят, что горох или фасоль помогают избавиться от колорадского жука. Те, кто уже испытал этот лайфхак, утверждают, что вредителей действительно становится меньше. Даже обработка инсектицидами может не пригодиться. Горох и фасоль также защищают картофель от проволочника.

Кстати, упорядочивая грядки, нужно не забывать о правилах соседства. Некоторые овощи нельзя сажать рядом – они будут "забирать" друг у друга питательные вещества из почвы и будут иметь общие заболевания. Для картофеля, например, плохими соседями будут помидоры, баклажаны, острый и сладкий перец. Детальнее читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о китайском методе посадки картофеля.

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