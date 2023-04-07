Капуста будет огромной: что положить в лунки для рассады

Чаще капусту выращивают рассадным способом. В зависимости от срока созревания выделяют ранние, средние и поздние сорта. Ранняя капуста созревает через 60-90 дней после появления всходов, именно ее обычно используют для летних салатов, супов и других блюд. Она быстро растет и обладает приятным нежным вкусом. А для маринования, засолки или длительного хранения больше подойдут средние и поздние сорта.

Видео дня

Обратите внимание, что лучше сажать капусту на грядке, где раньше росли пасленовые, бобовые культуры, а также чеснок, лук, огурцы или морковь. Чем подкормить рассаду капусты, чтобы урожай был огромным, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранние сорта высаживать можно, когда температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +8+10 ° С. Обычно это приходится на конец апреля и начало мая. К моменту высадки капусты на грядки на рассаде должны появиться 4-5 листочков. Средние и поздние сорта высаживают в открытый грунт спустя примерно 2-3 недели после ранних.

Опытные огородники говорят: чтобы уродили большие кочаны капусты, следует не забывать о удобрениях. К примеру, при высадке рассады на грядки в каждую лунку рекомендуют насыпать немного перегноя.

Чтобы эффект был еще лучше, можно добавлять по одной столовой ложке молотой яичной скорлупы и одной чайной ложке суперфосфата.

Есть мнение, что порошок горчицы может помочь оградить корни рассады от вредителей. Так что в лунку насыпают одну чайную ложку горчицы.

Затем советуют перемешать все ингредиенты и залить лунку горячей водой, но не кипятком. Можно использовать слабый раствор марганцовки.

Ни в коем случае не высаживайте рассаду в лунку, пока смесь полностью не остынет. А после посадки используйте следующую схему полива:

1-4 день поливать рассаду нужно каждый день.

После четвёртого дня поливают с интервалом 1 раз в 3 дня.

Когда пройдет две недели после посадки, эксперты советуют добавить азотсодержащее удобрение. Для этого нужно приготовить специальный раствор для полива. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку удобрения. На каждый куст понадобится 300 мл раствора.

Затем каждые две недели можно поливать капусту раствором коровяка. Также готовят настой из луковой шелухи, чтобы защитить растение от нашествия гусениц.

Кстати, от надоедливых колорадских жуков поможет древесная зола. Об этом и других способах – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем посыпать землю перед высадкой овощей, чтобы получить богатый урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.