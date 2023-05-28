Какой запах не любят кошки: о чем следует знать хозяину

Появление кота в доме предполагает некоторые изменения в привычках и поведении всех домочадцев. К примеру, точно придется отказаться от некоторых запахов, ведь коты воспринимают ароматы не так, как мы, и некоторые запахи могут вызвать у них не просто отвращение, а настоящий стресс и даже отравление.

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OBOZREVATEL рассказывает о запахе, который раздражает котов больше всего. Его даже используют, чтобы воспитывать животное.

Речь идет о запахе цитрусовых фруктов. Независимо, будет это лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут или другой представитель этого семейства. Причина такой нелюбви в том, что лимонная кислота, содержащаяся в этих плодах, токсична для кошек, поэтому эволюция научила их изо всех сил избегать контакта с опасным веществом. В частности из-за запаха. Впрочем, этот аромат можно использовать, чтобы отучить кота использовать определенные уголки как туалет или царапать мебель. Достаточно положить в такое место ломтик цитруса или нанести пару капель сока и кот начнет обходить его десятой дорогой.

Важно также знать, какие еще ароматы могут вызвать отвращение у кошек. Все предметы, распространяющие эти запахи, токсичны для пушистиков.

Эфирные масла

Летучие органические соединения, содержащиеся в эфирных маслах, могут вызвать у кошек сильное отравление. Поэтому зажигать аромалампу или включать диффузор можно, только если животного нет в комнате, где работает прибор.

Острый перец

Вещество капсаицин, которое придает перцу его жгучий вкус, также является токсичным для кошек. Поэтому щепотка молотого чили тоже может стать хорошим отпугивателем для животного. Но большое количество использовать нельзя.

Уксус

Уксус часто используют для уборки дома. Но при этом необходимо учитывать, что он может быть токсичным для кошек. Если у вас обитает такое животное, остатки придется смывать особенно тщательно.

Молотый кофе

Кофеин токсичен для кошек и может вызвать у них отравление. Поэтому животных лучше держать подальше от только что смолотых зерен и даже от кофейной гущи. В то же время ею можно посыпать горшки с комнатными растениями, если вы хотите оградить их от пушистика, задумавшего обустроить там игровую площадку или туалет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему коты устраивают шумные концерты с криками среди ночи, а также что заставляет кошек неожиданно срываться с места и бегать по дому.

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