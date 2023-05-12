Почему коты громко мяукают ночью: причины 'концертов'

Ночные "концерты" с громким мяуканьем – легендарная особенность домашних кошек, которая может заставить хозяина разозлиться даже на любимого пушистика. Но ветеринары и фелинологи советуют не бросаться тапком в шумное животное, а обратить внимание на эту привычку. Ее внезапное появление или изменение паттерна поведения может свидетельствовать в частности о проблемах со здоровьем животного.

Видео дня

OBOZREVATEL поинтересовался, почему коты могут устраивать "пение" по ночам. И как этому можно помочь, чтобы обеспечить покой и согласие в семье.

Кошка – ночное животное

Как ни крути, а против природы не попрешь. Эволюция создала котов ночными хищниками, поэтому темное время суток для них – самое время для активности, ведь именно в эти часы в природе легче всего встретить их любимую добычу – мелких грызунов. Больше всего мурлыки любят вечерние сумерки и предрассветное время. Отсюда и привычка будить хозяев в пять утра. Самыми активными в ночное время бывают именно молодые кошки.

Животное затосковало

Кошка, живущая с людьми, приспосабливается к постоянному контакту, и когда ее хозяин или хозяева бесцельно лежат несколько часов и не обращают на нее внимания, это может вызвать возмущение. Животное может начать обращать на себя внимание голосом или определенными действиями, например настойчиво касаться человека лапой, пока тот не проснется. Тем самым любимец показывает, что больше всего хочет играть с вами. Лучший способ бороться с таким поведением – игнорировать его. Со временем до кошки дойдет, что так она своего не добьется.

У кошки проблемы со здоровьем

Не очень часто, но ночные выступления с громким мяуканьем могут свидетельствовать о проблемах, например, со щитовидной железой или почками у кота. Так что, если животное начало кричать по ночам, и если этого никогда раньше не делало, отнесите его на осмотр к ветеринару. Особенно если мяуканье сопровождается беспокойным поведением.

Кошка стареет

Как и люди, пожилые склонны к появлению неврологических и когнитивных расстройств. Существует даже такой диагноз, как синдром когнитивной дисфункции у кошек. Возможно, ваш любимец или любимица просто начала путать время суток из-за возраста.

Животное испытывает стресс

Помните эти легендарные мемы, где кошки требуют открыть им дверь, а потом не заходят в них. Такое поведение провоцирует любовь этих животных контролировать одновременно всю свою территорию, что невозможно, когда ее часть изолирована дверью. Это может вызвать у кота ощутимый стресс, который он начнет проявлять через вокализации. Так что, если ваш пушистик будит вас ночью, чтобы вы выпустили его, возможно, стоит просто установить ему кошачьи дверцы повсюду, чтобы он мог свободно передвигаться по квартире, не беспокоя вас.

Нестерилизированное животное вошло в брачный период

Эта проблема может возникнуть у владельцев животных, не прошедших процедуру стерилизации. Войдя в брачный период, они будут криками призывать партнера к размножению. Ночное время они выбирают из-за своих природных циклов активности. Особенно шумными могут быть при этом кошки. Поэтому, если вы не планируете разводить котов, лучше стерилизуй своего любимца. Это заодно продлит его жизнь.

Что делать, чтобы утихомирить шумного кота

Уговорить кота лечь вечером спать и не просыпаться до будильника невозможно. Такой трюк и не со всякими людьми проходит. Поэтому лучше действовать хитростью, делая упор на повадки животного. Например, перед сном можно устроить безумные игры, которые одновременно и порадуют и как следует измотают кота и он после этого мирно проспит всю ночь. Поздний ужин также может предотвратить ночные "концерты", ведь сытый кот не будет взывать о еде. Наверное. Ну и совсем экстремальный вариант, это заставить мурлыку устроить самому себе изнурительный сеанс груминга. Некоторые хозяева особенно шумных кошек мочат им на ночь хвост (и только хвост). Животное начинает его долго и интенсивно вылизывать, чтобы избавиться от неприятной воды, устает и засыпает. Но это все-таки лайфхак для крайних случаев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что может заставить кота чихать и когда нужно беспокоиться из-за этого.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.