Почему кошки резко начинают бегать по дому: дело не в привидениях

Привычка котов в какой-то определенный момент без очевидной причины срываться с места и сломя голову нестись куда-то является легендарной чертой их характера. Хозяев она очень веселит. Кое-кто шутит, что коты видят привидений и так их пугаются. Но это только шутка. Тем временем, должна же быть у такого поведения какая-то причина?

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OBOZREVATEL поинтересовался, что говорят на этот счет специалисты по поведению животных и ветеринары. И когда такая беготня может быть тревожным признаком.

Избыток энергии

Большую часть суток коты проводят в покое. Они спокойно лежат в каком-нибудь удобном месте, много спят. Таким образом, они накапливают и сохраняют немало энергии. Если у кошки нет другого способа выплеснуть ее излишек, она может сделать это именно через такие вот странные забеги.

Как узнать, что это именно такой случай? Все просто – кошка начнет носиться, как бешеная, когда вы находитесь в поле ее зрения. Животное чувствует себя радостно из-за того, что его любимый человек рядом, и может таким образом приглашать вас к игре. Так что погоняться за кошкой в таком случае или предложить ей другие развлечения будет вполне уместно. К тому же это укрепит вашу эмоциональную связь.

Добыча

Беспокойное поведение у кошки может спровоцировать ощущение ею добычи поблизости. Даже выращенное в питомнике породистое животное, которое никто никогда не учил правильно охотиться, инстинктивно испытывает желание поймать мышку или птичку. Поэтому, почувствовав запах, который эволюция сделала для нее аппетитным и привлекательным, кошка может начать беспокоиться и бегать.

Чужаки

Если же кошка бегает и демонстрирует при этом явные признаки тревоги, например кричит, это повод задуматься, а не появился ли в пределах ее зрения или обоняния другой кот? Кошки – территориальные животные, они очень не любят вторжения чужаков в свои границы. Если это происходит, они могут начать активно искать нарушителя, чтобы прогнать его с территории. Проверьте, не залез ли на ваш подоконник чужой кот. А может он сидит сразу за входной дверью.

Блохи

Эти паразиты причиняют котам настоящую боль, когда кусают их. Поэтому простым почесыванием коты не ограничиваются. Испытывая стресс из-за постоянных укусов, они могут начать нервничать и суетиться. Так что, если ваш любимец не только бегает, но и постоянно чешется, нервно вылизывается и трясет головой, исследуйте его мех на предмет наличия в нем нежелательных гостей. Если вы найдете блох, действуйте немедленно – приобретите капли от паразитов и обработайте животное. А также проведите тщательную уборку в доме, ведь блохи могут жить в щелях, в ворсе ковров и на других поверхностях. Блохи могут не только донимать кошек, но и вызвать у них дерматит и аллергические реакции, лечить которые совсем непросто.

Тревожный симптом

Если же ничего из этого вашей любимице не подходит, а беготню она не прекращает, проконсультируйтесь с ветеринаром. Неспокойное поведение может быть симптомом некоторых болезней, например гипертиреоза, и кошке может потребоваться дополнительное обследование. Вместе с беготней гипертиреоз провоцирует у кошек повышенный аппетит, агрессию, чрезмерный груминг себя и проблемы со сном. Поэтому при наличии каких-либо дополнительных симптомов записывайте свою любимицу к врачу – не медлите. Болезни у кошек могут развиваться очень быстро.

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