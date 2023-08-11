Какой вопрос задать последним на собеседовании: работодатель будет у вас в кармане

На собеседовании кандидат пытается произвести хорошее впечатление и продемонстрировать свои лучшие качества. Но можно задать один вопрос в конце разговора, и вы точно удивите работодателя.

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Телеведущая и бизнес-леди Барбара Коркоран опубликовал видео в социальной сети TikTok, где рассказала о уловках на собеседовании. В конце разговора руководитель всегда спрашивает кандидата: "Есть ли у вас ко мне вопросы?" и Барбара знает, как правильно ответить

По словам телеведущей, после поставленного вопроса работодателя, обязательно нужно задать встречный вопрос: "Есть ли что-то, что мешает вам нанять меня?".

Так, вы точно завоюете уважение и вызовете интерес к себе. Это заставит руководителя рассказать о ваших преимуществах и недостатках и вы будете знать, над чем нужно работать, чтобы получить должность.

Задав такой вопрос, вы точно надолго запомнитесь и если вас не возьмут на данную должность, то, возможно, предложат другую в будущем.

Подписчики Коркоран поблагодарили за подсказку и высказали свое мнение на этот счет.

"Я всегда спрашиваю на собеседовании: "Какая еще информация вам нужна, чтобы определить, подхожу ли я на эту должность?". Это позволяет мне больше поговорить с руководителем и узнать о своих недостатках", – написал один из подписчиков.

А некоторые сомневались, что вопрос, который посоветовала телеведущая, поможет на собеседовании. "Это, наоборот, заставит интервьюера почувствовать себя некомфортно", – написали в комментариях.

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