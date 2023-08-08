Зачем на собеседовании предлагают кофе: хитрый тест от работодателей

Собеседование – это нелегкий процесс для кандидата, потому что необходимо показать все свои сильные качества и произвести хорошее впечатление на руководителя. Но проверять человека могут не только с помощью вопросов, но и используя разные хитрые способы.

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Издание New York Post опубликовало интересный тест, чтобы определить, подходит ли кандидат на должность. Для этого понадобится только чашка кофе.

Бывший директор Xero Australia Трент Иннес объяснил, как работает этот метод. Проводя собеседование, человеку показывают весь офис и кухню и предлагают кофе. Кандидат в конце разговора может оставить чашку в кабинете или отнести на кухню и помыть ее.

По словам Трента, такой секретный трюк помогает увидеть то, кем вы являетесь и какой вы работник.

Если вы помыли чашку и поставили ее на место, то вы успешно прошли испытание.

"Это просто подтверждение того, что они действительно впишутся в культуру внутри компании Xero и будут делать то, что нужно. Лишь 5 из 10% провалили тест, поскольку не несли свои чашки обратно на кухню", – сказал Трент.

Также писательница Виктория Девайн поделилась своим способом проверки кандидатов.

"Если вы хотите отправить свое резюме, то на сайте можно найти подробную инструкцию. Вам нужно использовать электронный адрес, указанный внизу этого объявления, и адресовать его Виктории, а также отправить электронное письмо непосредственно вместе с сопроводительным письмом", – сказала Девайн.

Если кандидаты подадут заявку без соблюдения требований, то она даже не будет рассмотрена, потому что уже видно, как работник будет относиться к поставленным задачам.

Людей, которые пришли устраиваться на работу, часто начинают проверять с самого входа в офис. Если вы пренебрежительно относитесь к персоналу, то можете не рассчитывать на эту должность.

К примеру, один кандидат даже не обратил внимание на портье. Он не поздоровался и не попытался поддержать разговор, когда его о чем-то спросили. На самом деле портье – это женщина, работающая менеджером по найму.

После этого она перезвонила кандидату и объяснила, что каждый человек в команде ценен и достоин уважения, а он это проигнорировал.

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