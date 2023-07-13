Какой продукт вызывает у котов панику: вы будете удивлены

Коты – весьма смелые создания: они способны бороться со змеями, ходить на охоту, отпугивать больших собак, лазить по деревьям и прыгать с невероятной высоты. Однако у них довольно необычный страх, о котором мало кому известно.

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Звучит несколько странно, но почти все кошки боятся огурцов. Почему эта еда вызывает у животных панику, разбиралось издание The Jerusalem Post.

В сети распространяется множество видео о реакции котов на огурцы. Пользователи даже создали тэг "CucumbersScaringCats". Некоторые коты, увидев рядом огурец, резко подпрыгивают в воздух, другие от паники опрокидывают миски с водой или едой. Самые спокойные животные просто осторожно осматривают угрожающий предмет, отойдя на безопасное расстояние. В общем реакция одна – это страх.

Почему коты боятся огурцов

Джилл Голдман, эксперт по поведению животных, рассказала National Geographic, что огурцы вызывают у кошек естественный рефлекс.

"Испужавшись, кот часто пытается выбраться убежать от опасности, а затем переоценивает ситуацию на расстоянии", – отметила Джилл.

Пэм Джонсон-Беннетт, автор книги "Думай как кот", призывает не проводить эксперименты и не класть огурцы рядом с местом для еды. Обычно тарелки с кормом и водой ассоциируются у кошек с безопасностью. Естественно, животные пугаются, внезапно увидев рядом неизвестный предмет.

Голдман объяснила паническую реакцию специфической формой огурцов. Коты могут ассоциировать форму и длину огурцов со змеями, которые являются для животных символами опасности.

Кстати, согласно последним исследованиям, большой страх вызывает у котов пылесос. Громкая техника заставляет животных чувствовать недоверие и стресс. Услышав характерный звук, кошки обычно прячутся в безопасные места.

А третье место в рейтинге кошачьих страхов занимает зеркало. Почему коты боятся своего отражения – читайте в материале.

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