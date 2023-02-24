Чего больше боятся кошки: три вещи, которые вызывают стресс у животных

Мало кто знает, что некоторые вещи вызывают у кошек стресс и панику. Кошки способны испытывать сильный страх, а внезапный испуг может повлиять на физическое и психическое здоровье домашнего питомца.

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Кошки обычно боятся собак, громких звуков и незнакомцев в доме. Что еще может сильно испугать кошек, разбирался OBOZREVATEL.

Наибольший страх, по последним исследованиям, вызывает у кошек пылесос. Громкая техника заставляет животных чувствовать недоверие и стресс. Самые смелые любимцы могут даже устраивать драки с пылесосом, но обычно, услышав характерный звук включенной техники, кошки прячутся в безопасные места.

Что интересно – другие достаточно большие и громкие объекты или техника кошек не слишком пугают. Достаточно малый процент кошек боится автомобиля, кухонного комбайна или кофемолки.

Вы, наверное, видели популярные в соцсетях видео, где коты пугаются огурцов. Это действительно правда – кошки испытывают сильный страх, когда вдруг видят огурцы.

Ветеринары объясняют это тем, что форма огурца напоминает кошке змей – а со змеями у них непростые отношения.

Впервые при виде зеркала, кот может очень испугаться. Зеркало занимает третье место в рейтинге кошачьих страхов. Кот просто не узнает себя в отражении, поэтому считает, что перед ним другое, чужое животное. Со временем кот поймет, что бояться нечего, и может даже начать играть с зеркалом. Огромную роль играет обоняние – не слыша рядом запаха чужака, ваш любимец перестанет бояться.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как быстро и легко определить возраст кота. За первый год, равный человеческим семи годам, молодая кошечка уже может впервые стать мамой. То есть в системе 1:7 существуют серьезные разногласия.

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