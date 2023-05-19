Какой коврик должен быть в ванной: как выбрать

Коврик в ванной может стать настоящим питомником бактерий, если его регулярно не мыть. Влажность создает идеальную среду для размножения плесени, поэтому коврик следует время от времени менять.

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Выбирая коврик, следует обратить внимание на его воздухопроницаемость и влагостойкость. Детальнее рассказало издание Room to do.

Плитка в ванной служит десятилетиями, олицетворяя стиль и практичность. Она несложна в уходе: достаточно периодически проводить влажную уборку. Но есть и минусы – скользящая поверхность. Кроме того, камень и керамика – холодные материалы, и становиться на них босыми ногами не очень приятно. Поэтому коврики служат не только украшением интерьера.

Прежде всего специалисты советуют обратить внимание на материал, из которого изготовлен коврик.

Это может быть:

коврик из хлопка;

бамбуковый коврик;

коврик из ПВХ;

акриловый коврик.

В качестве основания для ковриков традиционно используется каучук. Хлопковые коврики имеют мягкий ворс и хорошо впитывают влагу.

Бамбуковый – достаточно вынослив и прослужит дольше, чем хлопковый. Кроме того, он обладает антибактериальными свойствами.

Модели, в составе которых есть пенопласт ПВХ, легко чистятся и обладают поглощающими свойствами.

Акриловые коврики имеют хорошую прочность. Они термопластичны и устойчивы к влаге.

Следует отметить, что есть пять основных характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе коврика:

Высокая влагостойкость – в коврике не должно накапливаться слишком много влаги. Хорошая воздухопроницаемость – это нужно для того, чтобы между ворсом не появилась плесень и другие грибковые бактерии. Выносливость – коврик должен быть устойчив к температурным перепадам. Легкость в уходе. Особенности дизайна и соответствие интерьера ванной комнаты.

Кстати, есть несколько простых способов, чтобы избавиться от затхлости полотенец и ковриков в ванной. При каких температурах следует стирать эти вещи и почему рекомендуют использовать уксус – читайте в материале.

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