Как избавиться от затхлости полотенец и ковриков в ванной: советы специалистов

Регулярная стирка ковриков и полотенец – дело утомительное, особенно если стирать для большой семьи. Однако, чтобы предотвратить появление влаги и плесени, стирать коврики необходимо регулярно.

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Полотенца и коврики для ванной комнаты могут быть идеальной средой для размножения бактерий и микробов. Регулярная их очистка важна для поддержания надлежащей гигиены, рассказывает издание Express.

Эксперты говорят, что коврики для ванной следует менять каждые два года.

"Полотенца обычно приобретают затхлый запах, когда на них появляется плесень. Поэтому важно тщательно их высушивать после стирки", – объяснила Оливия Янг, химик и эксперт по уборке Astonish.

Необходимо обеспечить пространство для циркуляции воздуха и равномерного высыхания.

Но если неприятный запах все же появился, эксперты предлагают несколько простых лайфхаков.

Прежде всего, постирайте полотенца или коврики при высокой температуре, использовав белый уксус. Включите интенсивный режим стирки на стиральной машине и выберите температуру не ниже 40°C. Кроме уксуса следует добавить порошок и ополаскиватель.

Чтобы предотвратить появление плесени, Янг рекомендовала стирать коврики отдельно от других вещей.

После стирки коврики и полотенца следует держать на батарее или на свежем воздухе до полного высыхания.

Коврики для ванной комнаты лучше стирать каждые три-семь дней.

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