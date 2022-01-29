Каким будет лето-2022 на украинских курортах: прогноз синоптиков

Предстоящее лето в Украине будет не очень жарким, но солнечным. Уже стали известны предварительные температуры на основных курортах страны.

Как сообщает портал Wisemeteo, по сравнению с летом 2021 года этот сезон в 2022 году будет менее засушливым. Однако в среднем за сезон сильных осадков не ожидается.

Синоптики сообщили, что средняя температура лета 2022 года – 25°С, что делает сезон более теплым, чем лето 2021 года. Летом 2022 года количество дней с температурой выше 26°С составит 45 дней, ниже 24°С – 30 дней.

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Световой день в среднем сократится до 14 часов. Самый длинный день наступит 21 июня 2022 года и продлится 15 часов 49 минут. Самый короткий будет 31 августа 2022 года, его продолжительность составит 13 часов 24 минуты.

При этом стали известны предварительные температуры на морских курортах.

Июнь 2022 года покажет себя как типичный летний месяц. Первая классическая для сезона температура прогнозируется уже 1 июня, что раньше, чем в июне 2021 года. Средняя температура составит 22°C. Кстати, предыдущий июнь был менее благоприятным. Средняя температура июня 2021 года колебалась на уровне 21°C. 2 июня ожидаются кратковременные осадки.

Температурный фон второго летнего месяца будет высоким и прогнозируемым. До 20 июля температура будет колебаться от 21°C до 31°C. В начале месяца ожидается прохладная, влажная погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 32°C. Середина сезона выпадает с небольшим количеством осадков, большинство из них прогнозируют примерно 2 июля.

Средняя температура августа 2022 года составит 27°C. Самый теплый день месяца будет 5 августа с температурой 34°C, самый холодный день – 31 августа со среднесуточной температурой около 18°C. В то же время прогноз на август 2022 года более благоприятный, чем в том же месяце сезона 2021 года. Осадков в августе не ожидается.

Летняя погода 2022 года прогнозируется стабильной, холодной с дефицитом осадков. Средняя температура воздуха ожидается на 2°C ниже, чем в сезоне 2021 года – около 23°C. Среднесезонное количество осадков ожидается около 7 дней, в основном в июне. Типичное лето начнется 1 июня, температура будет колебаться.

Летний сезон 2022 года ожидается сравнительно прохладным и сухим. Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков. Со второй половины сезона в регионе потеплеет. Средняя температура сезона составит 24°С, что ниже температуры прошлого сезона. Максимальные температуры по месяцам составят: июнь – 27°С, июль – 32°С, август – 30°С, минимальные температуры соответственно: 16°С, 22°С, 18°С. Количество дней с осадками в сезоне – не менее 5 дней.

Летняя погода 2022 года, по прогнозу сайта Meteoprog, составленному на основании исторических данных за 70 лет, на курорте прогнозируется с переменной облачностью. Средняя температура воздуха ожидается около 27°C. Наиболее солнечной погода в Скадовске будет в июле. В августе ожидается наибольшее количество жарких дней. Тогда температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Июнь в Кирилловке будет облачным. Ожидаются осадки в начале и в средине месяца. При этом средняя температура достигнет 26 градусов. В июле станет больше жарких дней, когда воздух прогреется до +30. Но также в этот период на курорте возможны грозы. Август будет стабильным, жарких дней станет меньше. В средине месяца прогнозируется пасмурная погода, хоть и не долго.

Лето в Затоке начнется с дождей. По-настоящему солнечных дней в июне в Затоке будет мало и лишь ближе к концу месяца. При этом средняя дневная температура тут +26 градусов. В июле прогнозируется много солнечных дней. Температура вырастет на несколько градусов. Дожди прогнозируются в начале месяца. Август для тех, кто отправится в Затоку, станет удачным выбором. В этот период практически нет осадков, тепло, солнечно. Средняя температура +27.

Лето на этом курорте начнется с прохладных и пасмурных дней. По-настоящему ясной погода в июне тут будет всего лишь неделю. При этом средняя температура +26 градусов. В июле тут станет жарче. И хотя в Железном порту прогнозируется ливень 4 числа, в общем температура вырастет до +30. Август обещает быть комфортным. Будут как жаркие, так и прохладные дни. Сильных осадков не ожидается.

Отметим, что за 4 месяца, которые отделяют нас от лета, прогноз может существенно измениться. Так, например, доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко отметила, что говорить о том, какая температура ожидает украинцев весной и летом, еще рано. И сделать более точные исчисления можно будет ближе к календарному периоду.

Такого же мнения придерживается и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух. Ранее, комментируя возможную погоду в феврале 2022 года она акцентировала, что называть точные цифры рано, так как достоверно спрогнозировать погоду можно лишь за короткое время до той или иной даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине весной.