В феврале в Украину ворвется 'весеннее' тепло: синоптик озвучила прогноз

Средняя температура воздуха в Украине растет, что обусловлено изменениями климата на Земле. В этом году февраль в нашей стране ожидается сравнительно теплым, таким, что будет напоминать весну.

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух, зимняя температура в этом сезоне будет колебаться от резких минусовых температур до плюсов. Большое влияние на погоду на нашей территории будут оказывать: гребень Азорского антициклона и антициклоны, которые будут сформированы над Ближним Востоком и на Балканах.

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Балабух отметила, что тенденция к повышению температуры в Украине прослеживается уже несколько десятилетий. При этом последние десять лет, особенно последние пять, являются самыми теплыми.

"То есть аномалия все время растет",– сказал эксперт.

Специалист подчеркнула, что изменение погоды последних десятилетий привело к тому, что зима в Украине перешла из одной категории в другую. И если раньше она у нас на значительной территории была умеренно суровой, а теперь стала мало суровой. Это же касается и Донецкой и Луганской областей, где климат более континентальный, чем в остальных регионах страны.

Говоря о том, какие температуры нас ждут в феврале, Балабух акцентировала, что называть точные цифры еще рано, так как достоверно спрогнозировать погоду можно лишь за короткое время до той или иной даты. Однако, как подчеркнула синоптик, уже можно сказать, что средняя температура в феврале будет на 2-3 градуса теплее чем в среднем за период 1993-2016 годов.

В свою очередь, в Укргидрометцентре рассказали, какой в Украине будет погода на выходных. Так, согласно прогнозам специалистов, в субботу, 15 января, будет солнечно, сильные морозы отступят. А в центральной части страны и на юге прогнозируется плюсовая температура. Наиболее тепло в этот день будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там до +4 +6 градусов. Наиболее холодно в субботу будет в восточных регионах и в Хмельницкой области. Там около -1 градуса.

В воскресенье, 16 января, общая температура воздуха несколько снизится. В этот день до -4 градусов днем, на западе до -1 градуса. На больше части территории страны от 0 до 2 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Вера Балабух рассказала, какие явления будут диктовать погоду в Украине этой зимой.