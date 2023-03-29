Какие вещи категорически не подходят для спальни: испортят ваш сон

Крепкий сон – залог физического и психического здоровья. Об этом со всех сторон утверждают врачи самых разных специальностей. И мы продолжаем искать способы выспаться как можно лучше – покупаем ортопедические матрасы, используем трекеры сна, употребляем продукты, облегчающие засыпание и т.д. Но мешать сну могут и обычные предметы, которые есть у вас в спальне.

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OBOZREVATEL выяснил, какие вещи не дают хорошо выспаться. И чем именно они так мешают.

Гаджеты

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д. уже стали продолжением нас самих. Экран – часто последнее, что мы видим перед сном, и первое, куда заглядываем после пробуждения. И это огромная ошибка. Психологи убеждают: кровать должна ассоциироваться у нас исключительно с двумя вещами – сном и сексом. Тогда, укладываясь в нее, мы будем автоматически настраивать тело на отдых. Если в постели читать новости, смотреть кино, играть в видеоигры, эта связь нарушится. В идеале гаджетов в спальне не должно быть вообще.

Световые индикаторы

Кроме того, что гаджеты привлекают немало внимания, они также оснащены большим количеством световых индикаторов. Мигание уведомлений, лампочка, показывающая заряд, индикатор подключения к сети – кажется, все они светят настолько слабо, что не могут помешать сну. На самом деле нет. Даже слабый источник света способен повлиять на выработку мелатонина – гормона, ответственного за засыпание. Если вы не можете вынести все устройства, которые мигают на вас своими огоньками, хотя бы заклейте источники света.

Тонкие шторы

Ту же проблему создают и недостаточно плотные шторы. Вечером они пропускают свет фонарей с улицы, с утра не блокируют солнечные лучи. Идеальный выбор для тех, кто плохо спит, это шторы-блэкаут, которые полностью закрывают свет. Переходящие на них люди нередко отмечают, что стали спать на несколько часов дольше.

Шумные вещи

Тикание часов, жужжание компьютера или холодильника, капание воды, шипение кондиционера не помогают заснуть. Особенно плохо эти посторонние шумы влияют на людей с высоким уровнем тревожности. Попытки отвлечься, как правило, делают только хуже. Потому ничего шумного в спальне быть не может.

Постельное белье из шелка или синтетики

Синтетические волокна не дают телу дышать. Летом на таких простынях жарко, зимой они не греют. Если же ткань еще имеет красивую блестящую атласную поверхность, то кровать становится еще и скользкой. Скользить придется и по натуральному шелку. Поэтому идеальный выбор для постельного белья – это хлопок или лен.

Неудобная одежда для сна

Тесные резинки, толстые швы, слишком широкие вещи, которые задираются, если ворочаться в постели, и даже просто неприятная на ощупь ткань – все это может создавать дополнительный дискомфорт во время отдыха и нарушать сон. Поэтому пижаму или ночную рубашку нужно выбирать такие, чтобы они не ощущались на теле почти вообще, были как вторая кожа. Некоторым может подойти вариант спать совсем без одежды. Главное правило при этом – в постели должно быть максимально комфортно.

Портреты

Конечно, нам часто хочется смотреть на дорогих людей, даже если это просто фото. Но располагать портреты нужно так, чтобы их вообще не было видно с кровати. Все дело в том, что мы эволюционно настроены заострять внимание, когда видим изображение лиц, особенно глаз. Так наш мозг пытается избежать потенциальной опасности, которую может представлять чужак, который пристально рассматривает нас, даже если этот чужак – это фото мамы в милой рамке. Поэтому скажите нет портретам в спальной зоне.

Яркие предметы

Аналогичным образом стимулирующее влияние на человеческий мозг оказывают яркие предметы в спальне. В природе кислотные оттенки очень часто означают опасность. К примеру, сигнализируют о том, что животное или растение ядовиты. Поэтому мы стараемся не выпускать такие цвета из виду. Так что спальню лучше оформлять в нейтральных и пастельных тонах, тогда она не будет мешать сну.

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