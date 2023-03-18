Как уснуть за две минуты: секрет военных

Во времена больших стрессов нормальное засыпание становится настоящей проблемой. Кто-то прибегает к медитациям, кто-то к лекарствам. Но существует метод, который применяют военные, для которых качественный отдых – профессиональная необходимость, а удобные условия, чтобы поспать, есть далеко не всегда.

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Им в своем TikTok поделился популярный канадский фитнес-блогер Джастин Огюстин. По его словам, метод помогает заснуть всего за 2 минуты от момента, когда вы закроете глаза. Блогер отметил, что, согласно его данным, способ был разработан для военных пилотов, которым необходима вся их концентрация, которую невозможно поддерживать без полноценного сна.

Чтобы начать погружаться в сон, необходимо лечь и занять максимально комфортное положение, после чего расслабить каждую часть своего тела. Сделать это можно, постепенно переводя внимание от мышцы к мышце, начиная со лба, щек, челюсти, двигаясь дальше вниз по телу и заканчивая пальцами ног. При этом следует следить за дыханием, чтобы оно было ровным и спокойным.

Хорошо также представить себе последовательно две волны тепла. Одна должна разливаться из головы через плечи в руки, а другая – от сердца к стопам.

При этом следует воображать себе одну из двух картинок. Вы лежите в каноэ посреди озера, а над вами только чистое синее небо. Или вы расслабляетесь в бархатном черном гамаке в затемненной черной комнате.

Если что-нибудь начнет вас отвлекать или вы начнете думать о чем-то другом, в течение 10 секунд мысленно повторяйте себе фразу: "Не думай".

Чтобы выработать привычку засыпать таким образом, по словам Огюстина, метод нужно практиковать каждый вечер в течение шести недель. Почти все люди, овладевшие этим методом, научились засыпать через две минуты после того, как закрывают глаза, убеждает блогер.

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