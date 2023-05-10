Какие цветы нельзя сажать возле овощных грядок: можно даже отравиться

Цветы на огороде могут быть не просто украшением. Некоторые виды могут помогать бороться с насекомыми-вредителями и привлекать опылителей, а некоторые можно выращивать для использования в блюдах. Но не все цветочные культуры способны приносить пользу.

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Как выяснил OBOZREVATEL, некоторые цветы при контакте с овощами и зеленью могут делать урожай токсичным. Или угнетать рост сельскохозяйственных культур.

Луковичные цветы

Некоторые луковичные цветы весьма токсичны. Например, и тюльпаны, и нарциссы содержат вредные алкалоиды, которые могут вызывать такие симптомы, как судороги, головокружение и расстройство желудка. Негативное влияние оказывают все части таких растений, но в луковице концентрация токсинов наивысшая. Поэтому не оставляйте себе даже шанса перепутать корень отцветшего цветка с луком.

Любые ядовитые виды

Некоторые декоративные цветы, хоть и выглядят эффектно, весьма ядовиты. К ним относятся, например, дельфиниум, аконит, наперстянка, ландыш, олеандр. В цветнике они не нанесут вреда, хотя работать с ними лучше все же в перчатках. А вот, если такая красота вырастет по соседству с грядкой зелени, листок или стебель может случайно оказаться у вас в салате и вызвать отравление. А ядовитый душистый горошек и вообще на вид точная копия обыкновенного гороха. Поэтому лучше избегать любого соседства.

Гладиолусы

Сами по себе эти цветы опасности не представляют. Но они могут угнетать рост бобовых культур, таких как фасоль или горох. Поэтому это растение лучше держать подальше от грядок.

Подсолнечники

Казалось бы, эти цветы сами по себе являются сельскохозяйственной культурой и одновременно радуют красотой и приносят урожай. А еще они отлично приманивают насекомых-опылителей. Но проблема кроется в их высоте. Растение, которое вырастает до двух метров высотой и более, будет заслонять солнце более приземистым культурам. К примеру, они могут испортить урожай картофеля. Зато они будут вполне уместны возле тенелюбивых видов. Например у ревеня или грибов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об инвазивных цветах, быстро отбирающих жизненное пространство у овощей.

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