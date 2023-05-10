Никогда не сажайте эти цветы: испортят участок и 'съедят' своих соседей

Правильное соседство на грядке – залог удачного урожая. Это касается не только овощей. Опытные садоводы знают, что выращивание цветов – также длительный и трудоемкий процесс, а некоторые растения могут абсолютно нивелировать все усилия.

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Условно их можно отнести к категории растений-агрессоров. На клумбе они будут наносить вред другим цветам. Что не следует сажать во дворе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Шиповник

Шиповник имеет очень полезные плоды. Чай и настойки из шиповника укрепляют организм и повышают иммунитет. Но специалисты не советуют сажать эти кусты на грядке, ведь они могут быстро захватить пространство и уничтожить другие растения.

Колокольчик (колокольчик карпатский)

Симпатичные колокольчики – очень изящные и нежные, и при правильном выборе сорта не будут наносить никакого вреда соседям на клумбе. Главное – не ошибиться, ведь некоторые виды (например, карпатский колокольчик) могут превращаться в настоящий сорняк и "захватывать" грядки.

Люпин многолистный

Люпины полюбились многим флористам и цветоводам, которые часто добавляют его в праздничные букеты. Эти цветки имеют высокие яркие соцветия и насыщенную густую зелень. Люпины – совершенно неприхотливые растения, они не нуждаются ни в уходе, ни в особых условиях. Но есть виды (например, люпин многолистный), которые считаются инвазивными. То есть, их быстрое распространение угрожает другим растениям. В слишком короткий срок люпины могут вытеснить все другие цветы из грядки. Так что внешне привлекательные люпины могут быть опасными агрессорами.

Недотрога железистая (бальзамин)

Бальзамин завезли на наши просторы из Гималаев в качестве декоративного растения. Милые розовые цветы выглядят как украшение любой клумбы. Это также очень неприхотливое растение, которое будет расти даже на болотистых почвах. Специалисты советуют воздержаться от высадки бальзамина, ведь в некоторых регионах растение уже признали инвазивным.

Гигантский золотарник

Это устойчивое и выносливое растение достаточно популярно на садовых участках. Но выращивать его нужно с осторожностью. Если не контролировать процесс разрастания, золотарник может заполонить весь участок и уничтожить другие цветы.

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