Какие цветы не только красивые, но и съедобные: что следует посадить весной

Сажая огород весной мы часто игнорируем кулинарную ценность такой части растений, как цветы. А между тем они приобретают все большую популярность, ведь придают блюдам не только новые оттенки вкуса, но и украшают тарелку.

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Издание Grow How собрало список растений, цветы которых станут хорошим дополнением к вашим рецептам. А также рассказало, как их правильно употреблять.

Как употреблять цветы в пищу

Прежде всего, нужно позаботиться о чистоте цветков. Поэтому не стоит собирать те, которые растут возле оживленных автодорог, стройплощадок или других зон с большим количеством выхлопных газов и пыли. Сколько их не мой, в растении все равно останутся вредные примеси.

Перед тем, как отправить цветок в тарелку, его нужно не только промыть, но и правильно разобрать. Все, кроме лепестков, придется выбросить. Тычинки, пестики и чашелистики могут придавать блюдам нежелательный горький привкус.

Цветок – не полноценный продукт, а приправа, поэтому использовать его как салатную зелень не нужно. Чрезмерное количество цветов может вызвать нарушения пищеварения и другие проблемы.

Какие цветы хорошо дополнят блюда

Лаванда – знаменитый своим ароматом цветок будет хорошо подходить как к сладкому, так и к соленым блюдам. Он придает пище пряный привкус и, в зависимости от сорта, легкой горчинки.

Лекарственная ромашка – эти целебные цветы обладают мягким вкусом с легкими яблочными нотками. Это также универсальная приправа к разным видам блюд.

Цвет яблони – цветы плодового дерева имеют слегка кисловатый привкус с фруктовыми нотками. Лучше всего они будут подходить к десертам и выгодно оттенять сладкий вкус.

Фенхель – ароматное растение будет подходить к супам, салатам, овощным блюдам. Цветы фенхеля имеют вкус, похожий на вкус его зелени, но с легким оттенком лакрицы.

Огуречная трава – популярные медоносы имеют свежий огуречный привкус. Именно поэтому они будут хорошо дополнять все блюда, куда подходит этот овощ. Например, салаты, супы или смузи.

Тимьян – эта ароматическая трава так же хорошо оттеняет вкус блюд своими цветами. Но именно их лепестки добавляют еще и лимонных ноток. Используются они в тех же блюдах, что и зелень, а еще ими можно ароматизировать масло.

Анютины глазки – яркие лепестки этих цветов можно использовать для дополнения вкуса десертов, а можно в качестве украшения на тарелках. Цвет анютиных глазок сказывается и на вкусе цветов, но в основном они пряные и свежие.

Цветы кабачка – эти крупные цветки можно готовить как самостоятельное блюдо, ведь они очень вкусны в жареном виде. А еще они станут отличным дополнением к салатам.

Настурция – лепестки яркого садового цветка способны заменить в блюдах рукколу, ведь своим острым привкусом очень напоминают популярную зелень. Также они станут отличным дополнением к омлетам.

Бархатцы – пушистые цветки имеют выраженный пряный запах с перечными нотками, передают его они и в своем вкусе. Лепестки этого цветка можно использовать как ароматную приправу, а также добавлять к соусам.

Чайная роза – вероятно, самый популярный в наших краях кулинарный цветок. Перетертые с сахаром лепестки хорошо сохраняются и зимой, а использовать их лучше всего в десертах. Розовыми лепестками наполняют пончики, их добавляют в домашнее мороженое и даже едят вприкуску с чаем, как варенье.

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