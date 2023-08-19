Какие цветы нельзя сажать возле лилий: худшие соседи, которые портят цветение

Прекрасные и ароматные лилии станут настоящим украшением сада. Это довольно требовательные цветы, им нужен бережный уход, регулярное внесение удобрений и оптимальный полив.

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Важно также соблюдать правила соседства. OBOZREVATEL разбирался, какие цветы нельзя сажать возле лилий.

Тюльпаны

Лилии нельзя сажать на одной клумбе с тюльпанами. Эти цветы подвержены одинаковым болезням. Кроме того, следует учитывать нюансы по севообороту: не следует садить лилии на грядке, где росли тюльпаны

Ирисы

Лилии и ирисы имеют подобные соцветия, потому будут плохими соседями. Ирисам после цветения нужно меньше воды, а лилии, напротив, требуют частого полива.

Нарциссы

Нарциссы, как и лилии, – луковые растения, но их не стоит сажать на одной грядке. Цветы будут конкурировать за питательные вещества.

Гладиолусы

Гладиолусы и лилии будут мешать друг другу. Гладиолусы могут даже "захватить" грядки и вытеснить лилии.

Розы

Худшей "соседкой" для лилии будет роза. Лилиям нужна аэрация – обмен грунтового воздуха с атмосферным, а у роз корни залегают глубоко в землю. Эти цветы также нуждаются в разных удобрениях: розам нужен навоз, который категорически не подходит лилиям.

Кстати, клумбы следует регулярно пропалывать. Сорняки – не только эстетическая проблема. Они ухудшают процесс доступа воздуха, накапливая излишнюю воду, отбирая питательные вещества и способствуя активному размножению вредителей. О правильном уходе за розами – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя обрезать летом.

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