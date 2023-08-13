Какие растения нельзя обрезать летом: сделаете только хуже

Обрезка – одна из основных процедур ухода за растениями, которую не следует пропускать. Именно она помогает держать сад ухоженным и омолаживать растения.

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Многие садовые кусты нужно обрезать именно летом. Но есть из этого правила несколько исключений. OBOZREVATEL рассказывает, за какими кустами таким образом ухаживать в летний сезон не следует.

Гортензия

Букетные и древовидные гортензии украшают сады и клумбы пышным и продолжительным цветением. Приходится оно как раз на вторую половину лета, поэтому в это время обрезать побеги растения не следует. Сделать это будет уместно в самом начале весны – до того, как гортензия проснется.

Лапчатка кустовая

Этот куст ценят за неприхотливость в уходе и высокую эстетичность. Но он быстро растет и за короткое время может достичь высоты в полтора метра, чем вызывает у садовода желание взяться за секатор и привести в порядок растение. Но летом делать этого не стоит, ведь лапчатка цветет на протяжении всего теплого сезона. Идеальное время для ее обрезки – период с середины марта по конец апреля. Летом можно аккуратно удалять сухие соцветия.

Скумпия

Пушистое цветение этого куста очень украшает собой сад – растение выглядит совершенно уникально и экзотично. Но скумпия имеет склонность к развитию слишком длинных ветвей и может таким образом занимать немало места. Ждать случая обрезать ее придется до весны. Чтобы куст хорошо зацвел, процедуру нужно проводить песня окончания зимних холодов, но не позже апреля.

Олеандр обыкновенный

Это один из самых красивых садовых кустов, цветущий практически все лето. Потому в этот сезон подвергать его обрезке веток нельзя. Лучше всего омолаживать олеандр путем укорачивания веточек после того, как он отцветет – в сентябре или начале октября. Чем старше растение, тем больше оно нуждается в таком уходе, в противном случае цветение будет достаточно скромным. Важное предостережение – ухаживать за олеандром нужно только в перчатках, ведь он ядовит.

Буддлея Давида

Яркие соцветия растения привлекают немало бабочек, поэтому буддлея – прекрасный выбор для сада. Однако это растение достаточно капризно в уходе, в частности требует правильной обрезки. Процедуру ни в коем случае нельзя проводить летом. Лучший сезон для этого – весна. Но не слишком ранняя, ведь буддлея достаточно чувствительна к низким температурам. По той же причине лучше не обрезать ее осенью, когда по ночам начинаются заморозки.

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