Как подготовить розы к новому сезону: чем подкормить в августе

В августе розы нуждаются в особом уходе. Перед зимними морозами важно подкормить корневую систему, сделать правильную обрезку и позаботиться о наличии полезных микроэлементов в почве.

Видео дня

При качественном уходе розы могут цвести до глубокой осени. Чем подкормить розы в августе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что нужно успеть сделать в августе

В конце лета нужно провести ряд мероприятий, чтобы подготовить растения к зиме.

Прополка

Повышенная влажность воздуха и перепады температур способствуют развитию грибковых заболеваний. Сорняки усугубляют ситуацию, нарушая процесс доступа воздуха, накапливая лишнюю воду, отбирая питательные вещества и способствуя активному размножению вредителей.

Обрезка

Новые побеги в августе не нужны, поэтому следует останавливать их рост с помощью отщипывания и обрезки.

Обработка от вредителей

Можно подкормить кусты органикой или минеральными удобрениями. В августе розы чаще всего страдают от белокрылок.

Чем подкормить розы

Органические удобрения опытные огородники рекомендуют вносить в первой половине августа. Можно подкормить кусты компостами, навозом, зелеными удобрениями, торфом.

Ближе к началу осени розы нуждаются в калии и фосфоре. Идеально подойдите раствор суперфосфата, хлористого калия и каллимагнезии.

Возьмите десятилитровое ведро и наполните его водой. Добавьте 40 г суперфосфата и 15 грамм калийной соли. Тщательно перемешайте. Насыпьте в раствор 1 столовую ложку каллимагнезии.

Под каждый куст нужно вносить 3-4 литра удобрения. Достаточно будет только одной подкормки.

Удобрения можно внести и в сухом виде в расчете на 60 граммов суперфосфата и 30 граммов хлористого калия на один квадратный метр грядки. Сухую подкормку производят после обильного полива или естественных осадков.

Также специалисты советуют провести внекорневую подкормку древесной золой.

Важная оговорка: азотных удобрений во второй половине августа вносить не нужно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно обрезать розы.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.