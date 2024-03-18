Какие цветы нельзя сажать на могиле: для кладбища категорически не подходят

С наступлением тепла мы начинаем наводить порядок не только в саду и огороде, но и на могилах родных нам людей. Высадка цветов на месте захоронения – очень давняя традиция, но в народе считается, что не всякие растения подходят для этого.

OBOZ.UA поинтересовался традициями относительно цветов, уместных на кладбище. Главное правило – избегать слишком ярких и пестрых бутонов и отдавать предпочтение простым и сдержанным оттенкам, таким как темно-красный, бледно-розовый, желтый, синий, белый. Также не следует выбирать цветы с выраженным ароматом. А еще не следует сажать большие цветущие кусты, занимающие много места, и вьющиеся растения, быстро покрывающие землю.

Следовательно, точно не подойдут для кладбища гортензии, пионы, кустовые розы, подсолнухи, ландыши, лилии, петунии и т.д. Вместо этого можно выбрать что-то из перечня ниже.

Бархатцы

Невысокие кустики не требуют много ухода и пышно цветут с лета до глубокой осени. Насыщенные, но умеренно яркие цвета бархатцев подойдут для декорирования могил. К тому же они на символическом уровне являются оберегом для души умершего, поэтому считаются хорошим выбором для высадки на кладбище.

Хризантемы

Карликовые сорта хризантем будут очень уместны у погребения, ведь они символизируют собой память. Выращивать их можно как в открытом грунте, так и в специальных декоративных вазах. Также это довольно неприхотливое растение. Сезон цветения хризантем приходится на позднее лето и осень.

Примула

Ранний весенний цветок выглядит сдержанно и элегантно. Примула не слишком требовательна к освещению и качеству почвы, поэтому хорошо приживется на могиле.

Гвоздика

Гвоздики ассоциируют с памятью и скорбью. К тому же они весьма выносливы и хорошо переносят длительное отсутствие полива. Приземистые сорта можно выращивать в контейнерах или в открытом грунте – они хорошо приживаются и продолжают цвести все лето.

Каменная роза

Это суккулент, также известный как молодило, наиболее выносливый из всех видов, которые можно выбрать для кладбища. Он быстро покрывает землю ковром розеток из мясистых вечнозеленых листьев и очень неприхотлив к почве. Но придется несколько раз в год пропалывать молодило, ведь оно очень быстро распространяется по земле. За свои качества растение стало символом вечной жизни и памяти.

Фиалки

Символ верности и преданности тоже может удачно украсить собой место захоронения дорогого вам человека. Однако следует выбирать умеренно яркие сорта – например, с однотонными цветками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы нельзя приносить на кладбище в букетах.

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