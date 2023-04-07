Какие цветы нельзя приносить на кладбище: основные правила

Вскоре после Пасхи в Украине будут отмечать поминальные дни и тысячи людей пойдут на кладбища навестить могилы своих родных и близких и понесут им цветы. Местные власти и экоактивисты призывают при этом отказаться от искусственных пластиковых букетов, ведь они создают целые груды мусора, который не всегда можно переработать. Но не все знают, что не всякие живые цветы подходят для памяти умерших.

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OBOZREVATEL разобрался в этом вопросе. Рассказываем, какие букеты не будут уместны на кладбище.

В первую очередь есть требования к внешнему виду цветов. Так не подойдут чересчур красочные и пышно декорированные букеты. Лучше ориентироваться на правило трех цветов и не выбирать больше оттенков цветов одновременно. Также лучше отказаться от упаковки и ограничиться разве что тоненькой черной лентой на стеблях.

Круглые композиции будут смотреться на кладбище неуместно. Флористы советуют более сдержанные пирамидальные и ромбовидные композиции. Цветы при этом лучше выбирать такие, которые не до конца распустились – пышному цветению, как символу радости жизни, не место на могиле.

Что касается конкретных цветов, то лучше отдавать предпочтение таким видам, учитывая, что они символизируют:

роза красная – страстная любовь;

роза розовая – дружба;

роза белая – чистота;

мак – утешение, а также символ павших на войне или ветеранов;

лилия калла – брак и верность;

подсолнечник – восхищение;

пион – исцеление;

ромашка – невинность;

гортензия – настойчивость;

гладиолус – сила характера;

гвоздика красная – яркость;

гвоздика розовая – благодарность;

гвоздика белая – воспоминание;

дельфиниум – чистота души;

орхидея – нежная красота.

Но в целом эксперты советуют ориентироваться при выборе цветов на то, что любил умерший человек и ваши воспоминания о нем. Букет любимых цветов покойного или покойной никогда не будет неуместным, кто бы что ни говорил.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об основных правилах поведения на кладбище – что можно и нельзя делать на могилах.

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