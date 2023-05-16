Какие три растения указывают на проблемы с почвой: их знают все

Некоторые очень популярные растения, вдруг заполонившие клумбу или грядку, могут указывать на серьезные проблемы с почвой. Например, появление одуванчиков или подорожника свидетельствует о недостатке кальция или о чрезмерной кислотности.

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Другие растения – шиповник, люпин и бальзамин – можно отнести к категории "агрессоров". Они будут наносить вред другим цветам и могут абсолютно нивелировать все усилия садоводов по выращиванию красивой клумбы. Подробнее о том, какие три растения указывают на проблемы с почвой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Одуванчик

Одуванчики считают вестниками солнца, тепла и весны. Однако следует насторожиться, если вашу клумбу или грядку вдруг заполонили одуванчики. Дело в том, что эти растения любят кислые и плотные почвы, поэтому их появление может свидетельствовать о повышении кислотности. Также одуванчик указывает на то, что в почве есть дефицит кальция на избыток калия.

Чтобы улучшить состояние грядки, следует удалить одуванчики (включая стержневой корень). Плотность грунта можно проверить с помощью тонкого кола – если он входит тяжело, нужно провести аэрацию.

Подорожник

Много подорожники на грядке – признак плотной, кислотной, плохо аэрированной почвы. Подорожники очень устойчивы к неблагоприятным условиям. Улучшить структуру почвы можно с помощью разрыхления. Чтобы сорняк не разрастался, следует подрезать розетку листьев.

Лютик едкий (куриная слепота, масляный цветок)

Этот многолетник хорошо растет в слишком влажных, плотных, кислых, плохо аэрированных условиях. Обнаружив на грядке много лютика, срочно внесите доломитовую муку, известь или мел. Застой влаги помогут устранить разрыхлительные материалы: опилки и торф. Обычная прополка также улучшит состояние почвы.

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