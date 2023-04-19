Какие собаки живут дольше: породы с самым крепким здоровьем

Некоторые породы собак могут быть более подвержены различным болезням, особенно это связано с генетикой. Согласно исследованию, опубликованному недавно учеными из Университета Аделаиды, большие собаки чаще болеют онкологией, ведь естественная защита не успевает за селекционным разведением.

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Ученые привели статистику: маленькая собака, например, йорк-терьер, имеет средний вес 3 кг и может прожить до 16 лет, а английский мастиф весом 113 кг имеет продолжительность жизни 6-10 лет. Кинологи составили рейтинг собачьих пород, отличающихся крепким здоровьем и иммунитетом. Какие собаки считаются долгожителями – читайте в материале OBOZREVATEL.

Бигль

Маленькие бигли имеют хорошие навыки охоты благодаря острому обонянию и естественной сообразительности. Бигли могут прожить от 10 до 15 лет. Они не склонны к генетическим проблемам, только в пожилом возрасте их могут беспокоить болезни глаз или суставов. Это активные и игривые собаки, которые предпочитают здоровый образ жизни.

Грейгаунд (хорт)

Грейхаунды – активные и быстрые собаки, обожающие движение и прогулки на свежем воздухе. Обычно они обладают отменным здоровьем и могут прожить 10-13 лет. Важно следить за питанием грейгаундов, ведь из-за особенностей телосложения они могут иметь проблемы с желудком.

Пудель

Умные, активные и сообразительные пудели имеют репутацию своенравных собак. Средняя продолжительность жизни – 10-18 лет. Пудели в большинстве своем не имеют серьезных проблем со здоровьем, однако с возрастом особое внимание нужно уделять глазам и суставам.

Басенджи

Бассенджи отличаются активностью, атлетичностью и спокойным характером. Живут 13-14 лет и не болеют генетическими заболеваниями. Однако басенджи подвержены гипотиреозу.

Бордер-колли

Это очень умные собаки, которые легко поддаются дрессуре и могут изучить множество команд. Они в меру активны, спокойны и послушны. Обычно бордеры живут 12-15 лет, но следует иметь в виду, что эта порода с возрастом подвержена эпилепсии и глухоте.

Хаски

Сильные, активные, выносливые хаски имеют отличное здоровье, но для комфортной жизни им нужно пространство. Эта порода подвержена проблемам с суставами и глазами, но селекционеры работают над тем, чтобы преодолеть генетические особенности. Хаски живут 12-16 лет.

Хаванез или гаванский бишон

Маленькие хаванезы обожают прогулки и общение. Это общительные, игривые, забавные собачки, которые легко поддаются дресуре. Хаванезы живут 14–16 лет. Обычно у них нет серьезных проблем со здоровьем, только с возрастом они становятся склонными к глухоте.

Австралийский колли

Это спортивные и атлетические собаки, которых выбирают в качестве домашних любимцев активные люди. Они станут отличными компаньонами в дальних путешествиях или походах. Австралийские колли живут 12-16 лет. Чрезмерно активный образ жизни может привести к проблемам с суставами и связками, которые лечатся приемами лекарства или хирургическим способом.

Чихуахуа

Чихуахуа – долгожители среди собак. Нередко они живут 20 лет. В течение жизни чихуахуа могут иметь проблемы с глазами, сердцем и суставами.

Смешанные породы

Кинологи говорят, что от скрещивания разных пород или скрещивания с беспородными собаками рождаются щенки, менее склонные к генетическим отклонениям. Они наследуют широкий генофонд. Но, конечно, следует отдельно рассматривать каждый случай скрещения. У метисов могут внезапно выявить болезни, которым обычно не подвержены представители обеих пород.

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