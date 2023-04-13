Маленькие собаки живут дольше: ученые совершили неожиданное открытие

Маленькие собаки живут дольше – и это уже не гипотеза, а подтвержденный факт. По крайней мере, так считают ученые из Университета Аделаиды. Они заявили, что нашли истинную причину меньшей продолжительности жизни больших пород.

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Все дело в одном из самых тяжелых заболеваний, которому более подвержены большие собаки. Подробнее рассказало издание Daily Mail.

Исследователи из Университета Аделаиды проанализировали самые распространенные причины смерти 164 пород собак разного размера. Результаты неутешительны: более крупные животные имеют более высокую склонность к онкологии.

"Естественная защита от рака не успевает за селекционным разведением массивных собак. Когда мы проанализировали эти наборы данных, мы обнаружили, что у больших собак больше шансов умереть от рака в молодом возрасте", – отметил автор исследования доктор Джек да Силва.

Все объясняется печальной тенденцией: чем больше средняя масса тела собаки – тем выше вероятность того, что животное заболеет раком.

"Есть версия, что связь между размером собаки и ее продолжительностью жизни может быть вызвана эволюционным отставанием защитных функций организма. Организм просто не в состоянии успевать особенностями селекционного разведения больших собак", – подчеркнул Силва.

Немного статистики: йоркширский терьер со средним весом 3 кг может прожить до 16 лет. Вес английского мастифа достигает 113 кг и живет он обычно 6-10 лет.

Исследование было опубликовано в The American Naturalist. Меньшая продолжительность жизни больших собак объясняется также более высокой скоростью метаболизма и склонностью к тяжелым болезням. Чем больше собака, тем выше вероятность того, что она будет иметь онкологию в молодом возрасте.

Искусственная селекция и активный вывод новых пород привели к тому, что животные эволюционировали до больших размеров быстрее, чем это мог бы позволить естественный процесс эволюции. То есть, по словам ученых, когда огромная часть ресурсов и энергии уходит на то, чтобы поддерживать резкий скачок роста, организм просто не в состоянии обеспечивать должный уровень восстановления клеток.

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