Могут исчезнуть: какие породы собак самые редкие

К лабрадорам, спаниелям, таксам или йоркширским терьерам на улицах мы привыкли – это популярные собаки, которых держат дома многие люди. Но не все из примерно 360 пород получили такую популярность. Некоторые собаки настолько редки, что встретить их – настоящее событие.

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Издание Petplan рассказало о пятерке наименее распространенных пород. Их представителей так мало, что они могут исчезнуть. Хотя это замечательные животные, достойные большего внимания.

Норвежский лундехунд

Древняя и уникальная по своим характеристикам порода происходит с островов у побережья Норвегии. Эти собаки имеют необычный рыжеватый окрас и умеют охотиться на ипаток – ярких птиц, обитающих на скалах. Следовательно и лунденхунд умеет лихо преодолевать эти каменистые препятствия. Все благодаря шести пальцам на передних лапах, подвижным ушам и очень гибкой шее. Порода почти исчезла во время Второй мировой войны, но норвежские селекционеры приложили усилия, чтобы вывести ее из-под угрозы. Сейчас это просто очень редкие собаки. Хозяева ценят их за ласковый и веселый характер, который делает лунденхундов отличными семейными любимцами.

Лаготто-романьоло

Вьющиеся псы, чем-то похожие на пуделей, происходят из итальянского региона Романья. Они были выведены еще в Средневековье для охоты на уток среди болот. Вышли сильные мускулистые собаки с водонепроницаемой шерстью и чудесным обонянием. Впоследствии лаготто-романьоло научили искать трюфели и сейчас это единственная порода собак, которой официально доверяют эту работу. В 1970-х гг. порода чуть не исчезла, но итальянские специалисты возродили ее. Современные лаготто-романьоло очень умны, энергичны и коммуникабельны, они легко дрессируются и любят длинные пешие прогулки. Но не минуют ни одной лужи на своем пути – сказывается "болотное" прошлое.

Азавак

Грациозная и необычно длинноногая собака появилась на свет на границе пустыни Сахара и плодородных южных земель – в африканском регионе Сахель. Это уникальный охотничий пес, умеющий охотиться, полагаясь на не обоняние, а на свое зрение. Азаваки также являются отличными охранниками, ведь издавна стерегли палатки пустынных кочевников. Характер представителей породы больше напоминает кошачий – они очень независимы, но не слишком открыты для общения с незнакомцами и могут быть несколько застенчивыми. Но хороший хозяин поможет такому животному стать более открытым.

Оттерхаунд

Громадные (до 50 кг) гончие с характерной гривой густой шерсти происходят из местности на границе Англии и Шотландии. По данным специалистов, сейчас их осталось даже меньше, чем белых носорогов – количество собак не достигает и 1000 во всем мире. Название породы происходит от английского слова otter – "выдра". Их вывели для того, чтобы они охраняли промысловую рыбу от этих водных хищников. Но после того, как охота на выдр в Великобритании была запрещена, потребность в оттерхаундах отпала и количество собак начало сокращаться. Хотя это добродушная и забавная собака, известная своим спокойным нравом и чувствительной натурой. Такое животное станет отличным компаньоном на прогулках, хотя убирать за ним придется изрядно – оттерхаунды неряшливы в еде и любят играть в грязи.

Муди

Лохматые собаки были выведены в 19 веке в Венгрии и сейчас редко встречаются где-то за пределами Восточной Европы. В мире осталось менее 1000 таких собак. С самого начала их задачей был выпас скота, так что это умные, сильные, самостоятельные и активные собаки. Муди хорошо проявляют себя и как охранники. Это очень энергичные и любознательные собаки, обожающие внимание и физический контакт с хозяином. По своим характеристикам порода больше похожа на гораздо более популярных бордер-коли.

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