Какие собаки наиболее игривые: всю жизнь похожи на щенков

Разнообразие собачьих характеров и темпераментов позволяет выбрать любимца, который идеально подошел бы вам. Существуют собаки, которым будет хорошо с флегматическими владельцами. А есть и неутомимые псы, с которыми можно играть бесконечно. Они всю жизнь сохраняют темперамент щенка и будут поднимать настроение активным владельцам.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает об этих породах. Эти животные напоминают щенков не только характером, но и внешностью, чем умиляют до глубины души.

Померанский шпиц

Несмотря на свои миниатюрные размеры, эта пушистая собачка – преданный охранник. Его попытки защитить хозяина от ветра в кустах и неожиданных теней одновременно смешны и трогательны. Померанцы также подкупают своим выражением мордочки, напоминающей улыбку. А еще они очень послушны и обожают играть с детьми.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Вместе со своей бесконечной игривостью и эмоциональностью эти милые ушастые собачки имеют уравновешенную психику и не станут нервничать по пустякам. Они очень привязываются к людям и ходят за своими хозяевами хвостом. Общения кавалерам нужно много, так же как и внимания. Дружить они готовы буквально с каждым человеком, а от недостатка контакта могут стать апатичными и даже непослушными.

Чихуахуа

Крошечные собачки не испытывают никакого страха, они готовы защищать своего хозяина до последнего. Это выглядит крайне забавно, но вызывает большое уважение. Впрочем, из семьи чихуахуа выбирают одного-двух человек, чтобы отдать им все свое сердце, а при нужде и жизнь. Внимания эти малыши будут добиваться всеми возможными методами, поэтому они нуждаются в воспитании, чтобы не начать причинять вред.

Мальтезе

Мальтийские болонки, несмотря на свои миниатюрные размеры, обладают большим умом – они легко учатся командам, умеют придумывать собственные игры, интересуются всем вокруг. Играть с ними придется очень много, ведь мало что они так любят, как разные активности с хозяином. При этом это ласковый и общительный пес, который полюбит всех членов семьи и других собак.

Той-пудель

Пудели бывают самых разных размеров. Миниатюрные той-пудели имеют все преимущества породы – большой ум, терпение, доброту, гипоаллергенную шерсть, но при этом еще и выглядят чрезвычайно симпатично. Они легко поддаются дрессировке и станут прекрасными компаньонами для детей, которых родители хотят приучить не только к ответственности, но и развить у них навыки заботливого отношения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о собаках, которые станут лучшими охранниками.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.