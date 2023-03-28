Хорошо уживаются в семье: какие породы собак самые спокойные

Люди любят собак за жизнерадостный характер, активность и оптимизм. Но некоторые опасаются, что животное окажется слишком резвым, и не рискуют взять себе такого питомца, даже если всю жизнь мечтали о собаке. К счастью, некоторые породы отличаются среди своих сородичей более спокойным характером и подойдут даже флегматичным хозяевам.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие породы собак считаются самыми спокойными. Они, в частности, лучше всего уживутся в семье.

Мопс

Милое создание с большими круглыми глазами больше всего на свете любит лежать рядом со своим человеком на диване и смешно похрапывать. Мопсам не нужны длительные прогулки, при этом они очень дружелюбны и совершенно не агрессивны. Это небольшая порода, идеально приспособленная к жизни в квартире.

Бишон фризе

Несмотря на то, что собаки этой породы имеют очень веселый нрав, надоедать своему человеку они не станут. Это маленькая декоративная порода, которая к тому же мало линяет, не пахнет и почти не провоцирует аллергию. Впрочем, над воспитанием бишон фризе придется поработать, чтобы у животного не испортился характер.

Бассет-хаунд

Этот коротколапый ушастик подойдет любителям долгих прогулок. Плюс в том, что бассет-хаунды предпочитают именно ходьбу, а не бег. Им интереснее тщательно обнюхивать все вокруг, а не гонять по просторам. А дома бассет-хаунды будут с радостью проводить практически все время на мягкой лежанке.

Ши-тцу

Очень красивая миниатюрная собачка с длинной шерстью и очаровательной челкой на голове. Представители этой породы обожают детей и с радостью проводят с ними время. Также приветливы с незнакомцами. Ши-тцу очень дружелюбны и доброжелательны, как правило, имеют весьма стабильную психику, поэтому хлопот своим хозяевам не будут доставлять.

Пекинес

Об этих курносых уроженцах Китая говорят, что когда-то они сопровождали самого Будду. Так что в том, что это довольно спокойные собаки сомнений быть не может. Пекинесы считаются одними из лучших собак для содержания в городской квартире – они уравновешены, дружелюбны и легко ладят с людьми и другими животными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые меньше всего нуждаются в прогулках.

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