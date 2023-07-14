Какие собаки хорошо подходят для теплого климата: пять пород

Жаркое лето могут тяжело переносить не только люди. Собаки, тело большинства из которых покрыто густой шерстью, тоже страдают в жару. Вот здесь мы рассказывали, как помочь своему другу перенести экстремально высокую температуру.

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Но существуют также породы, хорошо переносящие жаркие дни. Они не так легко получают тепловой удар и остаются активными даже в самую солнечную погоду. Издание Study Finds рассказало о пятерке таких пород.

Чихуахуа

Несмотря на свои маленькие размеры и короткую морду, что означает менее эффективную терморегуляцию вдыхаемого животним воздуха, чихуахуа хорошо приспособлены к высоким температурам. Их стоячие уши, тонкая шерсть без подшерстка и происхождение из не самой прохладной Мексики позволяет им меньше обращать внимания жару. Более того, они любят греться на солнышке и контактировать с человеком, даже когда на улице 30 градусов и более.

Эти крошечные собачки обладают добрым сердцем. У них внимательный, но чувствительный характер, они любят нежность и всегда готовы к общению. Из-за своих размеров они несколько пугливы, поэтому могут проявлять агрессию. Решается эта проблема своевременной социализацией щенка.

Австралийская пастушья собака

Порода, генетически родственная диким динго, происходит из жаркой Австралии. Там их вывели для выпаса скота, поэтому животное получилось выносливое и приспособленное для длительной работы при любых погодных условиях. В том числе в условиях сильной жары. Поэтому австралийцы станут прекрасными партнерами для летних прогулок и даже пробежек.

Австралийская пастушья собака имеет некрупное крепкое тело, выдерживающее достаточно значительные нагрузки. Они энергичны, бдительны, игривы и внимательны. Породу высоко ценят за хорошее здоровье и уравновешенную психику. Из австралийцев получаются отличные активные компаньоны.

Курцхаар

Выведенные в Германии собаки стремятся проводить время на улице в любую погоду. Их короткая шерсть, худощавое телосложение и длинная морда позволяют им легче переносить жару. С самого начала породу создали для охоты, поэтому она проявляет незаурядную активность при любых погодных условиях и из-за этого может не подойти любителям спокойных прогулок.

Курцхаары обожают внимание и сами щедро одаривают им своих людей. Это делает их отличными семейными любимцами. Но при этом представителям породы требуется много физических упражнений – длительные активные прогулки, тренировки, купание в водоемах и выслеживание других животных. Погода при этом никакого значения для них не имеет.

Левретка

Изящные и длинноногие создания плохо переносят не жару, а именно холод. Поэтому их лучше держать, тем кто живет в теплом климате. Тонкая шерсть и длинное худое длинное, практически лишенное жира тело делает итальянских борзых не слишком чувствительными к высоким температурам. Однако ветеринары все же советуют в сильную жару ограничивать активность этих собак, чтобы не допустить развития у них теплового удара. А в холод одевать их в свитера и куртки во избежание переохлаждения.

В общем, это весьма компанейская порода, которая любит быть рядом независимо от того, что делают их люди. На прогулках любимое занятие левреток – это бегать. И скорость при этом они способны развивать очень большую. Представители породы часто очень озорны, однако они весьма умны и легко дрессируются.

Ивицкая борзая (поденко ибиценко)

Выведенные в Испании гончие прекрасно охотятся за кроликами и готовы выслеживать их в самую жаркую погоду. Даже если этих собак не используют по назначению, они все равно нуждаются в значительной активности и не будут чувствовать себя вяло даже при экстремальных температурах. Природа подарила им несколько особенностей, которые позволяют им не перегреваться – короткую шерсть, изящное телосложение и большие уши.

Они ласковы и нежны со своими семьями, хотя и склонны проявлять независимый характер. А еще хорошо адаптируются к жизни в городской квартире. Однако все равно нуждаются в активных прогулках и играх каждый день. Естественная склонность к охоте могут делать их агрессивными к кошкам и другим мелким животным, поэтому знакомить их с прочими любимцами нужно осторожно. А вот к детям ивицкие борзые относятся прекрасно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, каким породам собак обязательно нужен контакт с человеком, иначе они могут даже заболеть.

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