Какие собаки не проживут без хозяина: топ пород, которым нужна забота

Все домашние питомцы требуют внимания и заботы. Но некоторые породы собак неспособны счастливо жить без владельца и даже могут умереть.

Видео дня

Поэтому если вы много времени проводите на работе и не сможете уделять достаточно внимания своему любимцу, то лучше не заводить его. OBOZREVATEL узнал, какие породы собак не смогут выжить без ухода хозяина.

Неаполитанский мастиф

Эта порода собак надежно защитит ваш дом. Мастифы преданные и отважные, но генетически у них есть проблемы с дыханием и суставами. Собаки нуждаются в особом уходе и заботе. Они не смогут выжить без регулярного осмотра у ветеринара и помощи людей.

Мопсы

Эти милые домашние собачки созданы для игр, заботы и ласки. Особенно они смешны, когда спят. Любимцы храпят, сопят и могут даже хрюкать.

Мопсы тяжело переносят жару, так как имеют проблемы с терморегуляцией. Летом им лучше меньше находиться на солнце, а зимой их нужно теплее одевать.

Если вы выбрали такую собаку, то будьте готовы, что она может проявлять ревность. Но вообще мопсы добрые и любящие.

Английский бульдог

Такая порода собак подойдет людям, ведущим размеренный и спокойный образ жизни. Бульдог не требует длительных прогулок и физических нагрузок, потому что имеет лишний вес, что мешает ему передвигаться.

Пес очень плохо переносит жару и мороз, у него часто случаются тепловые удары, поэтому за любимцем нужно постоянно ухаживать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые являются лучшими поводырями для слепых.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.