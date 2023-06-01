Как помочь собаке перенести жару: эффективные советы

От жары страдают все, и домашние питомцы – не исключение. Густой подшерсток повышает температуру тела, поэтому ответственным хозяевам следует позаботиться о здоровье животного.

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Собак нельзя оставлять в салоне авто в летнюю жару – такая неосторожность может даже привести к летальным случаям. Как помочь собаке перенести жару – читайте в материале OBOZREVATEL.

Режим питания

Ветеринары рекомендуют интересный лайфхак: в жаркие дни можно замораживать небольшие кусочки натуральных продуктов и угощать ими любимца. Это полезно даже если ваш любимец ест в основном магазинные корма. Летом натуральные продукты не будут точно лишними в рационе.

Старое полотенце

Если в квартире слишком жарко, можно выделить собаке старое полотенце. Его следует смочить в прохладной воде и постелить на пол. Ваш любимец точно оценит место для отдыха.

Мини-бассейн

В частном доме или на даче можно использовать надувной детский бассейн. Нужно просто поставить его во двор и наполнить прохладной водой – так пес сможет охлаждаться самостоятельно.

Кстати, собаки всегда имеют специфический запах, это естественно для животных, как бы часто хозяева их ни купали. Он спровоцирован микробиомом – бактериями и грибками, живущими и размножающимися в густой шерсти. Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько воды должны выпивать в день кот и собака.

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