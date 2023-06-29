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Какие собаки быстро перегреваются на солнце и не могут контролировать температуру: список

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
342
Какие собаки быстро перегреваются на солнце и не могут контролировать температуру: список

Собаки очень страдают от жары. Слабость, вялость, пассивность, горячий нос, тяжелое дыхание, отсутствие аппетита – по этим симптомам можно определить, что ваш любимец перегрелся на солнце.

Видео дня

В сети жительница США Бреана ( @caninebynature ) рассказала, какие породы собак наиболее подвержены поражению тепловым ударом. Их следует выводить на прогулку рано утром или поздно вечером, ведь нахождение на улице в пиковые часы жары (с 11:00 до 16:00) может привести к тяжелым последствиям.

Какие собаки больше всего страдают от жары

Бреана выделила семь пород собак, которые имеют самый высокий риск получить солнечный удар:

  • боксер;
  • французский бульдог;
  • мопс;
  • бульдоги;
  • чау-чау;
  • борзая;
  • кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Все собаки могут перегреться, но вышеперечисленные породы обладают низкой способностью к теплорегуляции.

Видео привлекло внимание многих зрителей, поделившихся своими наблюдениями. В список добавили немецких овчарок, колли, ньюфаундлендов, хаски и другие породы, имеющие двойной густой подшерсток.

Как помочь собаке перенести жару

  1. У собаки всегда должен быть свободный доступ к питьевой воде. Емкость с водой также следует брать на прогулки.
  2. Периодически смачивайте голову, уши, переносицу, лоб и подушечки лап прохладной водой. Как вариант – попробуйте пульверизатор.
  3. Откорректируйте рацион питания, ограничив употребление жирной пищи. Отдайте предпочтение влажному корму вместо сухого.
  4. Дома обустройте для животного прохладное место. Можно простелить влажное полотенце.
  5. Не забывайте ухаживать за шерстью и регулярно вычесывать собаку. Если летом вы стрижете животное, не делайте это слишком коротко. На самом деле, шерсть может даже защищать в жару, а открытая чувствительная кожа с высокой вероятностью получит солнечные ожоги.
  6. Ожоги собака может получить, гуляя по слишком горячим поверхностям. Будьте осторожны, выбирая место для прогулки.
  7. Не оставляйте собак в авто – температура в салоне очень быстро растет, поэтому такая халатность может иметь плачевные последствия.

Кстати, специфический запах собак спровоцирован микробиомом – бактериями и грибками, которые живут и размножаются в густом подшерстке. Как правильно купать собаку, чтобы минимизировать характерный аромат – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько воды должны выпивать в день кот и собака.

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