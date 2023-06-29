Какие собаки быстро перегреваются на солнце и не могут контролировать температуру: список

Собаки очень страдают от жары. Слабость, вялость, пассивность, горячий нос, тяжелое дыхание, отсутствие аппетита – по этим симптомам можно определить, что ваш любимец перегрелся на солнце.

Видео дня

В сети жительница США Бреана ( @caninebynature ) рассказала, какие породы собак наиболее подвержены поражению тепловым ударом. Их следует выводить на прогулку рано утром или поздно вечером, ведь нахождение на улице в пиковые часы жары (с 11:00 до 16:00) может привести к тяжелым последствиям.

Какие собаки больше всего страдают от жары

Бреана выделила семь пород собак, которые имеют самый высокий риск получить солнечный удар:

боксер;

французский бульдог;

мопс;

бульдоги;

чау-чау;

борзая;

кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Все собаки могут перегреться, но вышеперечисленные породы обладают низкой способностью к теплорегуляции.

Видео привлекло внимание многих зрителей, поделившихся своими наблюдениями. В список добавили немецких овчарок, колли, ньюфаундлендов, хаски и другие породы, имеющие двойной густой подшерсток.

Как помочь собаке перенести жару

У собаки всегда должен быть свободный доступ к питьевой воде. Емкость с водой также следует брать на прогулки. Периодически смачивайте голову, уши, переносицу, лоб и подушечки лап прохладной водой. Как вариант – попробуйте пульверизатор. Откорректируйте рацион питания, ограничив употребление жирной пищи. Отдайте предпочтение влажному корму вместо сухого. Дома обустройте для животного прохладное место. Можно простелить влажное полотенце. Не забывайте ухаживать за шерстью и регулярно вычесывать собаку. Если летом вы стрижете животное, не делайте это слишком коротко. На самом деле, шерсть может даже защищать в жару, а открытая чувствительная кожа с высокой вероятностью получит солнечные ожоги. Ожоги собака может получить, гуляя по слишком горячим поверхностям. Будьте осторожны, выбирая место для прогулки. Не оставляйте собак в авто – температура в салоне очень быстро растет, поэтому такая халатность может иметь плачевные последствия.

Кстати, специфический запах собак спровоцирован микробиомом – бактериями и грибками, которые живут и размножаются в густом подшерстке. Как правильно купать собаку, чтобы минимизировать характерный аромат – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько воды должны выпивать в день кот и собака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.