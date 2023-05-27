Сколько воды должны выпивать в день кот и собака: признаки обезвоживания

Вот-вот начнется летняя жара, и мы начнем переживать за наших домашних питомцев, чтобы они выпивали достаточно воды. Они ведь тоже страдают от обезвоживания, когда за окном высокая температура воздуха.

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Но не все знают, сколько именно должен пить кот, а сколько пес. Поэтому OBOZREVATEL решил поинтересоваться, какие здесь нормы, и что советуют ветеринары.

Почему вода важна для животных

Несмотря на то, что кошки и собаки не потеют для охлаждения организма, как люди, вода все равно играет важную роль в процессе терморегуляции их тел. Они примерно на 70% состоят из воды и посредством этого вещества в их организмах происходят обменные процессы. С ее помощью жидкости тела омывают внутренние органы. В том числе, чтобы сбалансировать температуру. Также без достаточного количества воды невозможен правильный вывод продуктов жизнедеятельности.

Сколько должен пить кот

Приблизительной средней суточной нормой для здорового взрослого кота является 60 мл на 1 кг веса тела. Но эта цифра варьируется в зависимости от условий содержания и состояния здоровья. Так кот, питающийся влажным кормом, может пить меньше, ведь получает часть влаги с едой. Пушистик, находящийся на сухом питании, может пить даже больше этой нормы. Так же большего количества воды требуют определенные состояния здоровья. После диареи или рвоты кот может пить больше обычного. Если же животное без изменения условий или видимых признаков стало чаще заглядывать в миску с водой, это веская причина показать его ветеринару, ведь жажда может быть симптомом различных болезней – диабета, проблем с почками, опухолей и т.д.

Сколько должен пить пес

В среднем собаки пьют несколько больше, чем кошки. На килограмм веса животного должно приходиться 60-80 мл выпитой жидкости в сутки. Крупным породам нужно больше влаги, чем мелким, а подвижным – больше, чем флегматичным. Так же, как у кошек, сухое питание может провоцировать у собаки более сильную жажду – это нормально. А вот внезапное усиление жажды это причина обратиться с любимцем к ветеринару.

Симптомы обезвоживания у домашних животных

Признаки того, что ваше животное получает недостаточно влаги, примерно схожи у кошек и собак. Если с гидратацией у животного все хорошо, у него эластичная кожа, розовые слизистые оболочки, влажные и блестящие глаза. Здоровый цвет мочи у животного должен быть бледно-желтым и ненасыщенным, а сама жидкость прозрачной и без выраженного запаха во время мочеиспускания.

Явными признаками обезвоживания являются вялость, появление вязкости слюны, сухость кожи. Моча обезвоженного животного становится мутной, приобретает насыщенный цвет и выраженный сильный запах.

Что делать, если животное отказывается пить

Если вам кажется, что ваш любимец употребляет слишком мало жидкости, и измерения показывают, что это действительно может быть так, попробуйте найти альтернативные способы дать животному воду. К примеру, коты могут игнорировать миску со стоячей водой, но с удовольствием пить из проточных источников – из открытого тоненькой струйкой крана или специального фонтанчика. Также перевод на влажное питание может помочь обеспечить организм животного водой.

Обязательно регулярно мойте поильники, ведь животные очень придирчиво относятся к воде, которую употребляют. И следите, чтобы питье не было слишком холодным – коты и собаки предпочитают воду комнатной температуры.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно мыть собачью миску. Эти же рекомендации в целом подходят и для кошек.

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