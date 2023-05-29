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Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха: основные советы

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
942
Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха: основные советы

Собаки всегда имеют специфический запах, это естественно для животных, как бы часто хозяева их ни купали. Он спровоцирован микробиомом – бактериями и грибками, живущими в густой шерсти.

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Поселяясь в кожном сале, эти микроорганизмы питаются липидами и выделяют отходы, которые и вызывают неприятный запах. Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха – читайте в материале OBOZREVATEL.

Особенности "собачьего" запаха

По словам ветеринаров, жир не только выполняет защитную функцию и препятствует попаданию микробов в организм, но является местом жизнедеятельности бактерий. То есть, чем больше жира выделяет кожа любимца, тем сильнее он будет неприятно пахнуть.

Полностью очищать шерсть собаки от этих микроорганизмов нельзя – это очень опасно для здоровья. Кожа потеряет защиту и не будет достаточно увлажняться. Есть и другая сторона медали – чрезмерное размножение бактерий и грибков может дестабилизировать иммунную и повлечь за собой появление инфекционных болезней.

Для правильной гигиены специалисты рекомендуют придерживаться пяти важных правил

Правило 1

Ежедневный уход за шерстью – залог здоровой кожи. Периодически расчесывайте шерсть, удаляйте грязь возле ушей и глаз, протирайте лапы влажным полотенцем.

Правило 2

Некоторые собаки любят купаться в грязных водоемах. Однако это увлечение может привести к тяжелым болезням и частым визитам к ветеринару. Не следует разрешать собаке купаться в городских озерах, реках или прудах. Когда влага начнет улетучиваться, прелый запах от шерсти только усилится.

Правило 3

Не забывайте регулярно купать любимца. Использовать следует специальные средства с правильным уровнем pH. Мыть собаку вашими личными уходовыми средствами запрещено. Обязательно несколько раз произведите ополаскивание водой, чтобы удалить остатки шампуня из шерсти. После купания следует просушить шерсть феном.

Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха: основные советы

Правило 4

Можно попробовать специальный дезодорант для собак. Спрей нужно распылить на чистую сухую шерсть и расчесать. Молекулы неприятного запаха будут расщепляться.

Правило 5

Собак с длинной и густой шерстью нужно вычесывать. Эта процедура будет предотвращать опрелости, поэтому меньше будет выделяться неприятный запах.

И, конечно же, регулярно стирайте коврики, игрушки, постельные принадлежности и другие вещи, с которыми взаимодействует ваш любимец. Они также способны накапливать бактерии, которые потом быстро перепрыгнут на шерсть собаки.

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