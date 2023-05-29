Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха: основные советы

Собаки всегда имеют специфический запах, это естественно для животных, как бы часто хозяева их ни купали. Он спровоцирован микробиомом – бактериями и грибками, живущими в густой шерсти.

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Поселяясь в кожном сале, эти микроорганизмы питаются липидами и выделяют отходы, которые и вызывают неприятный запах. Как правильно купать собаку, чтобы избавиться от специфического запаха – читайте в материале OBOZREVATEL.

Особенности "собачьего" запаха

По словам ветеринаров, жир не только выполняет защитную функцию и препятствует попаданию микробов в организм, но является местом жизнедеятельности бактерий. То есть, чем больше жира выделяет кожа любимца, тем сильнее он будет неприятно пахнуть.

Полностью очищать шерсть собаки от этих микроорганизмов нельзя – это очень опасно для здоровья. Кожа потеряет защиту и не будет достаточно увлажняться. Есть и другая сторона медали – чрезмерное размножение бактерий и грибков может дестабилизировать иммунную и повлечь за собой появление инфекционных болезней.

Для правильной гигиены специалисты рекомендуют придерживаться пяти важных правил

Правило 1

Ежедневный уход за шерстью – залог здоровой кожи. Периодически расчесывайте шерсть, удаляйте грязь возле ушей и глаз, протирайте лапы влажным полотенцем.

Правило 2

Некоторые собаки любят купаться в грязных водоемах. Однако это увлечение может привести к тяжелым болезням и частым визитам к ветеринару. Не следует разрешать собаке купаться в городских озерах, реках или прудах. Когда влага начнет улетучиваться, прелый запах от шерсти только усилится.

Правило 3

Не забывайте регулярно купать любимца. Использовать следует специальные средства с правильным уровнем pH. Мыть собаку вашими личными уходовыми средствами запрещено. Обязательно несколько раз произведите ополаскивание водой, чтобы удалить остатки шампуня из шерсти. После купания следует просушить шерсть феном.

Правило 4

Можно попробовать специальный дезодорант для собак. Спрей нужно распылить на чистую сухую шерсть и расчесать. Молекулы неприятного запаха будут расщепляться.

Правило 5

Собак с длинной и густой шерстью нужно вычесывать. Эта процедура будет предотвращать опрелости, поэтому меньше будет выделяться неприятный запах.

И, конечно же, регулярно стирайте коврики, игрушки, постельные принадлежности и другие вещи, с которыми взаимодействует ваш любимец. Они также способны накапливать бактерии, которые потом быстро перепрыгнут на шерсть собаки.

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