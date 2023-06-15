Что категорически нельзя делать в жару: как избежать перегрева

Все знают, что в жару следует пить много воды, спать с открытыми окнами и выбирать одежду из натуральных тканей – хлопка или льна. Однако не все слышали о менее очевидных советах.

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Например, когда столбики термометров поднимаются к высоким отметкам, лучше отказаться от мороженого и спаржи. Также эксперты не рекомендуют делать определенные косметические процедуры. Издание Daily Mail рассказало, как избежать перегрева.

Эффект от мороженого

Порция прохладного мороженого в жару – это уже приятная летняя традиция. Однако диетолог Керри Торренс утверждает, что эффект от мороженого временен, и в конечном итоге приведет к еще большему повышению температуры тела.

"Потребление пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения генерирует тепло. В сочетании с быстрым охлаждением, вызванным мороженым и напитками со льдом, это приведет к тому, что ваше тело будет чрезмерно компенсировать потерю тепла повышением внутренней температуры", – пояснила Торренс BBC Good Food.

Новая обувь

От жары ноги опухают и даже увеличиваются на несколько размеров. Эффект, известный как тепловой отек, обычно обусловлен тем, что наши кровеносные сосуды разбухают во время жары в процессе регуляции температуры тела.

Хотя все подвержены отекам в жаркую погоду, есть некоторые факторы, которые могут усилить процесс. Это, в частности:

задержка соли в организме;

венозная недостаточность;

длинное сиденье или стояние в одном положении;

возраст – процесс старения вызывает естественные изменения в работе сердца и кровообращения;

беременность – объем жидкости в организме беременной женщины увеличивается на 20-80%.

Поэтому в жару лучше не покупать новую обувь – высок риск того, что вы можете ошибиться с размером.

Косметические процедуры

Химический пилинг подразумевает нанесение на лицо раствора для удаления мертвых клеток кожи и стимулирования роста новых клеток.

Существует три разных уровня химического пилинга – поверхностный, средний и глубокий.

Обычно люди делают химический пилинг, чтобы улучшить внешний вид кожи путем выравнивания тона и уменьшения возрастных пятен.

Однако после пилинга на лице останется совершенно новая чувствительная кожа, более восприимчивая к ожогам и солнечным лучам.

Нюансы питания

В жару следует избегать жирной, острой, соленой пищи, а также от кофе и алкоголя.

Кроме того, диетологи рекомендуют избегать определенных мочегонных продуктов в жаркую погоду. Диуретические продукты помогают организму выводить воду, и к этой категории относятся манго, спаржа и артишоки.

В жару следует есть помидоры, огурцы, ягоды и зелень (например, шпинат) – все они имеют высокое содержание воды.

Диетологи рекомендуют пить кокосовое молоко или воду, содержащую такие электролиты, так как калий, натрий и магний способствуют гидратации.

Ремонт летом

Существует риск того, что краска для дома, оставленная высыхать в жаркую погоду, может пойти пузырьками на поверхности или начать пузыриться. Это объясняется тем, что высокие температуры приводят к увеличению уровня влаги и воздуха, находящихся под пленкой краски. Этот слой вырывается наружу, образуя волдыри. Аналогичная ситуация с обоями, которые даже могут начать скручиваться. Поэтому следует избегать ремонта в жару.

Охлаждение домашних любимцев

Если накрыть собаку мокрым полотенцем, животное может нагреться, поскольку ткань подействует как изоляционный слой. Лучше постелить мокрое полотенце или охлаждающий коврик, на котором ваша собака может лежать, или наполнить детский бассейн холодной водой.

Джон Смит, специалист по домашним животным и основатель Yappy.com, подчеркнул: "Не стоит в жару угощать любимца мороженым. Мороженое может содержать ингредиенты, которые вредны для собак и котов, и могут вызвать у них недомогание. В отличие от людей, домашним животным труднее переваривать мороженое".

Синтетичная одежда и джинсовые шорты

Летом лучше отказаться от синтетической одежды и джинсов.

"Синтетика, такая как полиэстер, нейлон и акрил, не впитывает влагу, а это значит, что ваш пот будет скапливаться", – подчеркнула Femail стилист знаменитостей Миранда Холдер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,как можно без холодильника охладить летом напитки.

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