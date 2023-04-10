Какие породы кошек можно смело купать: не боятся воды

Есть стереотип, что все коты боятся воды. Купание для них – настоящий стресс, они могут кричать, царапаться и убегать, лишь бы избежать контакта с водой.

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На самом деле эксперты говорят, что есть породы, абсолютно спокойно реагирующие на воду и даже любящие купаться. Детальнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

Абисинская кошка

Абисинские кошки обычно не испытывают страха перед водой и часто залезают к хозяину в ванную, когда тот купается. Эти кошки даже любят играться в воде.

Мэйн-кун

Массивные и грозные на вид мейн-куны не будут впадать в истерику, когда вы захотите их искупать. Сначала они будут немного насторожены, особенно при первом контакте с водой. Но потом процедура купания станет для них чем-то привычным и обыденным.

Сфинкс

Владельцам сфинксов важно помнить: нельзя купать кошек в прохладной воде. Эта порода не против водных процедур, но низкие температуры могут стать не только причиной стресса, а также привести к проблемам со здоровьем.

Кстати, у котов есть интересная привычка: перед тем, как попить воду, они обычно касаются ее лапой. А иногда еще и лезут в стаканы хозяев, которые те опрометчиво оставили на столе. Почему коты проверяют воду лапами перед тем, как пить – читайте в материале.

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